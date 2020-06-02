Кинематографисты: став министром, Ткаченко может надавить на суд по Одесской киностудии

Общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" заявила о наличии конфликта интересов у кандидата на должность министра культуры, народного депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко. Между "Одесской киностудией", которая принадлежит Ткаченко, и Министерством культуры Украины длится судебный спор о распределении акций киностудии.

Кинематографисты Одессы обратились к главам фракций Верховной Рады Украины "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Батькивщина" "Голос", ОПЗЖ и ко всем народным депутатам Украины с просьбой не допустить назначения министром культуры Украины народного депутат от "Слуги народа" Александра Ткаченко. Ткаченко может использовать должность министра культуры для торможения судебного дела по "Одесской киностудии".

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"Одесская киностудия и министерство культуры Украины имеют нерешенный судебный спор в соответствии с распределением акций киностудии. По результатам рассмотрения судом первой инстанции по делу №910 / 5090/19 было вынесено решение от 21.01.2020, которое противоречило интересам государства в лице Министерства культуры, молодежи и спорта Украины", — сообщили в "Гильдии кинематографистов Одессы".

После нескольких обращений представителей "Гильдии кинематографистов Одессы" к Министерству культуры было подано апелляцию на судебное решение. Но из-за халатности группы чиновников Министерства культуры и информационной политики государство не смогло вернуть из частной собственности акций ЗАО Одесская киностудия. Формальной причиной стало отсутствие 333 тысяч грн для оплаты судебного сбора. Известно, что в это время 5 заместителей Минкультуры получили премии по 500%, что составляет более 2 млн грн в месяц.

Ранее общественная организация по защите и реализации прав кинематографистов "Гильдия кинематографистов Одессы" обратилась к правоохранителям с просьбой наказать виновных в захвате и уничтожении "Одесской киностудии". Письмо было адресовано руководителям СБУ, ГПУ, НАБУ, САП и ГБР. В письме описан процесс приватизации "Одесской киностудии" народным депутатом Александром Ткаченко. В частности, в гильдии утверждают, что Ткаченко сфальсифицировал документы и совершил рейдерский захват киностудии. Кинематографисты настаивают на том, что действия Ткаченко подпадают под признаки преступлений, предусмотренных статьями 190,191, 233,364, 366 Уголовного кодекса Украины. "Гильдия кинематографистов Одессы" считает, что Ткаченко является рейдером и незаконно получил под контроль "Одесскую киностудию".

Ранее сообщалось, что трудовой коллектив государственного предприятия "Украинская студия хроникально-документальных фильмов" (ГП "Укркинохроника") обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия.