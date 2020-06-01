У Зеленского решили отдать пост министра культуры бывшему гендиректору 1+1 Ткаченко

Фракция партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" поддержала назначение народного депутата этой же фракции, бывшего гендиректора телеканала "1+1" Александра Ткаченко главой Министерства культуры Украины.

Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Новым министром культуры станет Александр Ткаченко. Фракция поддержала", — написал парламентарий в мессенджере.

Кроме того, фракция "Слуга народа" обсудила и другие кадровые изменения в Кабинете министров.

В частности, на заседании шла речь о назначении Ольги Стефанишиной вице-премьер-министром по вопросам евроинтеграции вместо Вадима Пристайко, заявила глава пресс-офиса партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии LB.ua.

В свою очередь Кулеба может стать украинским послом в Великобритании.

Известно, что Стефанишина с марта по декабрь 2017 года работала директором Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции секретариата Кабмина.

С декабря 2017 года была гендиректором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции секретариата.

Чиновница имеет 5 ранг госслужащего. Награждена Почетной грамотой Кабинета министров.

Ранее Александр Ткаченко объявил о своем участии в партийном праймериз на мэра Киева.