Политика 50 минут назад

Два нардепа от "Слуги народа" объявили об участии в праймериз на мэра Киева (ВИДЕО)

Александр Ткаченко и Александр Дубинский примут участие в отборе на кандидата в мэри Киева от "Слуги народа"

Александр Ткаченко и Александр Дубинский. Фото: nashkiev.ua Александр Ткаченко и Александр Дубинский. Фото: nashkiev.ua
Александр Ткаченко и Александр Дубинский. Фото: nashkiev.ua

Сразу два народных депутата от провластной партии "Слуга народа" сделали "каминг-аут", объявив о своем участии в партийном праймериз на мэра Киева.

Об этом следует из видеобращений нардепов в соцсетях.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, речь идет о бывшем генеральном директоре телеканала "1+1" Александре Ткаченко и его экс-подчиненном на этом же канале Александре Дубинском.

Известно, что о таком своем намерении Ткаченко сообщил в поздравлении ко Дню Киева в Telegram.

Так, Ткаченко отметил, что город сейчас живет "не для людей, а для ненасытных чинуш и застройщиков".

Депутат уверен, что "пришло время вернуть гордость за то, каким город может быть сегодня и завтра".

"Я решил участвовать в праймериз партии "Слуга народа" на выборах мэра города. Вернем себе гордость за Киев", — заявил Ткаченко.

В свою очередь Дубинский о своем намерении участвовать в предвыборной гонке за кресло столичного мэра объявил в видеообращении на своем канале в YouTube.

Он рассказал, что доволен тем, как развивается Киев, "потому что он идет не туда и под управлением не тех людей".

"У нас уже был с вами мэр-алкоголик, потом мэр-наркоман, потом случайный мэр, а теперь, как венец всего того, что вы видите вокруг себя, мэр-идиот. Пора с этим заканчивать", — заявил Дубинский.

По его словам, Киевский горсовет, Киевская горадминистрация и киевский мэр "дерибанят наш город и превращают его из города каштанов в город туй".

"Я устал от туйового Киева при туйовом мэре. ... Поэтому принял для себя решение принять участие в праймериз, который объявил президент Владимир Зеленский для того, чтобы отобрать лучшего кандидата от партии "Слуга народа" для участия в выборах мэра столицы", — сообщил нардеп.

Ранее действующий мэр Киева Виталий Кличко также подтвердил, что будет участвовать в выборах председателя столицы.

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Как сообщалось, ВОО "Передовые правовые инициативы" провело опрос жителей Киева относительно электоральных симпатий к потенциальным кандидатам на должность Киевского городского головы и выборов в Киевский городской совет на очередных местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020 года.

Опрос засвидетельствовал, что по состоянию на май 2020 г. единственным кандидатом от партии "Слуга народа", который может составить конкуренцию действующему мэру Киева Кличко является народный депутат Николай Тищенко.

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