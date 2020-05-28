Тищенко может составить конкуренцию Кличко на выборах мэра Киева — соцопрос

ВОО "Передовые правовые инициативы" провело опрос жителей Киева относительно электоральных симпатий к потенциальным кандидатам на должность Киевского городского головы и выборов в Киевский городской совет на очередных местных выборах, которые должны состояться 25 октября текущего года.

Опрос засвидетельствовал, что по состоянию на май 2020 г. единственным кандидатом от партии "Слуга народа", который может составить конкуренцию действующему мэру Киева Кличко является народный депутат Николай Тищенко. Об этом сообщают "Вести.ua"

В случае выдвижения от партии Зеленского "Слуга народа" Николая Тищенко за его кандидатуру готовы проголосовать 18,3% избирателей Киева. За действующего мэра Виталия Кличко в таком случае проголосуют 34,37%.

Если же партия "Слуга народа" определит кандидатом народного депутата Александра Ткаченко, то за его кандидатуру проголосует почти в три раза меньше киевлян — 6,19% голосов. Кличко же в таком случае набирает 35,12%.

Также опрос демонстрирует поддержку жителями Киева политических партий. Здесь ситуация отличается от рейтинга кандидатов. Если среди кандидатур лидером является действующий мэр Кличко, то среди партий лидерство принадлежит партии "Слуга народа". За партию президента Зеленского готовы голосовать 29,53% избирателей. "Европейскую солидарность" поддерживают 17,15%, "Удар" мэра Киева Виталия Кличко — 14,80%, ВО "Батькивщина" — 10,07%, ОПЗЖ — 5,86%, другие партии набирают менее 5%.

Результаты социологии показывают, что выдвижение Николая Тищенко в мэры Киева повышает шансы победы кандидата от "Слуги народа".

Народные депутаты фракции "Слуга народа" обратились к президенту Зеленскому с просьбой провести праймериз на выдвижение кандидата в мэры Киева. Член фракции Александр Качура в своем телеграм-канале опубликовал обращение депутатов.

"Все чаще в средствах массовой информации появляются сообщения о том, что против нынешних глав городов, а среди них и против Киевского городского главы Виталия Кличко, от политической партии "Слуга народа" планируют кулуарно выдвинуть "технических" кандидатов, которые не будут иметь шансов на победу в местных выборах. Для предотвращения любых обвинений против партии "Слуга народа", в частности, в фальсификациях, манипуляциях и договоренностях с коррумпированными элитами, считаем необходимым обеспечить проведение политической партией "Слуга народа" объективных внутрипартийных выборов (праймериз)", — сказано в заявление депутатов "Слуги народа".