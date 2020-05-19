Новая волна пандемии не остановит местные выборы в Украине — Арахамия

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Перенести дату голосования невозможно, даже если в стране начнется новая волна коронавирусной инфекции.

Об этом заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я, честно говоря, не понимаю, даже если будет новая волна пандемии, каким образом это (перенести местные выборы — Ред.) можно сделать, ведь это надо вносить изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию — это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно", — сказал он.

С другой стороны, вероятность того, что местные выборы будут проведены и на оккупированном Донбассе, небольшая, хотя шансы все же есть, отметил Арахамия.

"С расширением формата (украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске — Ред.) все зашевелилось гораздо быстрее. Действительно, когда мы подключили глав комитетов, этот процесс ожил, и есть позитивная динамика. Но пока это (проведение выборов на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс — Ред.) выглядит малореалистично. Хотя по-прежнему есть еще шансы", — отметил депутат.

Арахамия подчеркнул, что позиция Украины не изменилась — вначале компонент безопасности, установление контроля над границами и только потом политический компонент.

Ранее Центральная избирательная комиссия утвердила новый порядок изменения избирательного адреса. Это решение позволит внутренне перемещенным лицам из неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым голосовать по месту фактического проживания в Украине на местный выборах 25 октября.