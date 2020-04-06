В "Слуге народа" пересмотрели политику "только новых лиц", — Корниенко

Партия "Слуга народа" пересмотрела политику "только новых лиц" и на местном уровне готова сотрудничать "с теми командами и депутатами, которые себя хорошо проявили".

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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"Мы понимаем, что мэр города-миллионника — это политическая фигура. По весу его можно сравнить с лидером партии или фракции в парламенте. Наверное, мэры половины областных центров являются серьезными политическими фигурами. Они региональные лидеры, региональные "локомотивы". Тот же Геннадий Кернес, Борис Филатов, Андрей Садовой, Геннадий Труханов… Кличко (мэр Киева Виталий Кличко — Delo.ua) у них и вовсе "суперлокомотив", ведь он — глава Ассоциации городов Украины. Здесь будет политический вопрос: готовы ли наши избиратели к тому, чтобы мы сотрудничали с такими политиками, со всеми шлейфами их историй жизни и деятельности. Этот вопрос нужно задать избирателю, членам партии и получить честный ответ. И только тогда решать", — подчеркнул Корниенко.

Что же касается "низового уровня", то, по словам лидера партии, с главами и хорошо зарекомендовавшими себя депутатами в общинах и небольших городах партия "будет в любом случае сотрудничать, потому что преемственность власти — важный фактор".

"При этом мы дадим возможность молодежи и новым людям пройти в местную власть. То есть мы сохраним эту нашу "фишку", чтобы были новые лица, которые бы грамотно перемежались с опытными управленцами. Пока что речь шла о том, чтобы включать в списки 10-15% действующих депутатов в областные и городские советы. Я думаю, что такая идея сохранится. Также идет речь о том, чтобы делать некоторые рокировки: чтобы депутаты от облсовета пробовали себя в горсовете от "Слуги народа" и наоборот", — отметил он.

При этом Корниенко отметил, что вопрос изменений в Избирательный кодекс, по которым кандидаты в мэры городов смогут выдвигаться только от партий, все еще обсуждается.

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"По всем этим изменениям есть двухуровневый процесс. Первый уровень — это консенсус между фракциями и группами парламента. И здесь идут очень жесткие дискуссии, потому что рамки компромисса очень широкие — начиная от того, о чем вы говорите, и заканчивая тем, чтобы вообще оставить закон без изменений. Есть плюсы и минусы в каждой из позиций. Отмена самовыдвижения в мэры и в главы ОТО, наверное, увеличит партизацию. Но это предложение пока обсуждается и по нему еще нет финального решения", — подчеркнул глава партии.

Напомним, ранее Корниенко заявил о том, что местные выборы, запланированные на 25 октября 2020 года, не могут не состояться, поскольку их проведение продиктовано Конституцией.