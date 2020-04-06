Лидер партии "Слуга народа" рассказал, с какими угрозами столкнутся местные выборы

На местных выборах, которые запланированы на 25 октября 2020 года, не будет "технологизации процессов", которые планировала украинская власть.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

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Он подчеркнул, что местные выборы не могут не состояться, поскольку их проведение продиктовано Конституцией. "Мы исследовали правовые механизмы в тех странах, где сейчас выборы переносят. Там далеко не везде есть понятный правовой механизм. Если бы вдруг на момент оглашения выборов — в середине-конце июля — продолжался карантин, то, возможно, подобные разговоры могли бы быть. Но сейчас начало апреля. Другое дело, как их проводить в контексте бюджета. Во-первых, из стабилизационного фонда вроде бы можно будет потом вернуть средства. Но как это технически и организационно сделать — пока понимания мало. Поэтому Центральной избирательной комиссии все же придется, наверное, отталкиваться от секвестрированного бюджета", — отметил Корниенко.

По его словам, одного миллиарда гривен на проведение должно хватить. Отметим, что изначально их бюджет составлял 2,155 млрд грн. "Там есть две большие статьи расходов. Это зарплата членов комиссии и печать бюллетеней. На печать бюллетеней, исходя из оценок во время предыдущих выборов, нужно примерно 300-400 миллионов гривен. Останутся какие-то средства на транспорт, связь. Однако, денег вряд ли хватит на оплату даже 30 тысяч членов избирательных комиссий, если брать по минимуму. А если им не платить, то возникают риски касательно честности проведения выборов. Если не платить от государства, то они будут брать больше денег от партий", — подчеркнул глава партии.

При этом Корниенко уточнил, что из-за коронавируса выборы будут шагом назад в технологическом и организационном плане со стороны ЦИК.

"Секвестируется не только сумма на выборы, но и сумма на аппарат Центральной избирательной комиссии, которая как раз планировалась на переоснащение IT, перезапуск системы "Выборы". Очевидно, наши хорошие идеи по технологизации выборов, например, делать электронные протоколы, будут на паузе до тех пор, пока в бюджете не появятся средства. Если резюмировать, выборы провести можно, мы их не отменяем и не планируем отменять. Мы будем искать оптимальный вариант, как пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают, и одновременно сохранить возможность провести выборы на качественном уровне", — объяснил он.

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Глава партии "Слуга народа" также добавил, что планируются изменения в Избирательный кодекс, среди которых и политические изменения.

"Например, если выборы по пропорциональной системе могут проводиться в городах с количеством избирателей свыше 90 тысяч, то этот порог может быть снижен. Чтобы в большем количестве городов выборы проходили по открытой пропорциональной системе. Рассматриваются варианты, чтобы эта система выборов была в населенных пунктах, где число избирателей превышает десять, пятнадцать или двадцать тысяч. В рамках этих изменений будут также изменения, которые позволят разово на эти местные выборы забрать большую часть статьи расходов, положенных на информирование. Возможно, мы частично сократим предвыборную рекламу за государственный счет", — подытожил Корниенко.

Напомним, что 15 марта 2020 состоялись довыборы народного депутата в 179-м одномандатном округе, которые назначили из-за того, что избранный в округе нардеп из фракции "Слуга народа" Алексей Кучер возглавил Харьковскую облгосадминистрацию.

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По результатам обработки 100% бюллетеней, экс-губернатор Харьковской области Юлия Светличная набрала 30 тысяч 194 голоса (77,54%). На втором месте — представитель "Европейской солидарности", экс-нардеп Виктория Пташник — чуть больше 3 тысяч голосов (7,91%). Третьей, с результатом в 1183 голоса (3%), стала самовыдвиженец Татьяна Егорова-Луценко.