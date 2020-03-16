В Харьковской области выбрали нового народного депутата

Центральная избирательная комиссия закончила подсчет голосов на промежуточных довыборах в 179 одномандатном округе (Харьковская область). Победителем стала самовыдвиженец Юлия Светличная, набравшая 77,54%.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Отметим, что 15 марта 2020 состоялись промежуточные выборы народного депутата в 179-м одномандатном округе, которые назначили из-за того, что избранный в округе нардеп из фракции "Слуга народа" Алексей Кучер возглавил Харьковскую облгосадминистрацию.

По результатам обработки 100% бюллетеней, Светличная набрала 30 тысяч 194 голоса (77,54%). На втором месте — представитель "Европейской солидарности", экс-нардеп Виктория Пташник — чуть больше 3 тысяч голосов (7,91%). Третьей, с результатом в 1183 голосов (3%), стала самовыдвиженец Татьяна Егорова-Луценко.

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При этом ранее кандидат от партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук снялась с выборов в пользу Юлии Светличной.

Напомним, Юлия Светличная в 2015 году была избрана депутатом Харьковского областного совета. С 29 августа 2016 года исполняла обязанности главы Харьковской ОГА, с 4 октября 2016 года по 5 ноября 2019 года была полноправной главой Харьковской администрации.