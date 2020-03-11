В Украине на местных выборах планируют ввести электронное голосование

В Министерстве цифровой трансформации Украины работают над внедрением электронного голосования на выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Мы работаем над тем, чтобы ввести электронное голосование на выборах. На прошлой неделе народные депутаты комитетов по цифровой трансформации и по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Центральная избирательная комиссия и Минцифры на совместном совещании обсуждали будущий законопроект об электронном голосовании", — говорится в сообщении.

В Минцифры объяснили, что уже сейчас в ведомстве есть: исследования, подтверждающие целесообразность внедрения новых избирательных технологий, проведенное международными партнерами IFES Ukraine при поддержке USAID Ukraine; рабочая группа, которая работает над будущим законопроектом; первая концепция законопроекта от депутатов; концепция пилотного э-голосования на избирательных участках.

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В ведомстве добавили, что на местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020 года, полноценного э-голосования еще не будет. Однако, есть большие планы по внедрению экспериментальных проектов на отдельных избирательных участках.

Ранее глава ведомства Михаил Федоров заявлял, что электронное голосование может появится на следующих президентских выборах в Украине. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и другие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Причем система идентификации будет реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID.