Политика 40 минут назад

В Украине на местных выборах планируют ввести электронное голосование

В Минцифры намерены реализовать экспериментальные проекты на отдельных избирательных участках

В Украине на местных выборах планируют ввести электронное голосование В Украине на местных выборах планируют ввести электронное голосование
Фотоколлаж: Я и закон

В Министерстве цифровой трансформации Украины работают над внедрением электронного голосования на выборах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

"Мы работаем над тем, чтобы ввести электронное голосование на выборах. На прошлой неделе народные депутаты комитетов по цифровой трансформации и по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Центральная избирательная комиссия и Минцифры на совместном совещании обсуждали будущий законопроект об электронном голосовании", — говорится в сообщении.

В Минцифры объяснили, что уже сейчас в ведомстве есть: исследования, подтверждающие целесообразность внедрения новых избирательных технологий, проведенное международными партнерами IFES Ukraine при поддержке USAID Ukraine; рабочая группа, которая работает над будущим законопроектом; первая концепция законопроекта от депутатов; концепция пилотного э-голосования на избирательных участках.

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В ведомстве добавили, что на местных выборах, которые должны состояться 25 октября 2020 года, полноценного э-голосования еще не будет. Однако, есть большие планы по внедрению экспериментальных проектов на отдельных избирательных участках.

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Ранее глава ведомства Михаил Федоров заявлял, что электронное голосование может появится на следующих президентских выборах в Украине. На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и другие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Причем система идентификации будет реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID.

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