Переселенцы получили право голосовать на местных выборах

Внутренне перемещенные лица из неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым на предстоящих местных выборах смогут голосовать по месту фактического проживания в Украине.

Такое решение приняла в понедельник, 18 мая, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем заседании, сообщает "Корреспондент".

По информации издания, ЦИК утвердила новый порядок изменения избирательного адреса. Согласно проекту постановления, оно вступает в силу с 1 июля 2020 года.

"Это документ, открывающий возможности голосовать временно перемещенным лицам, что делает их частью территориальных общин, где они фактически проживают", — пояснил заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2018 года ЦИК упростила порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса.

Согласно изменениям, избиратели могут не прилагать к заявлению документы, которые подтверждают необходимость временного изменения места их голосования.

Напомним, аналогичное решение ЦИК принимала и в 2014 году. Для временного изменения места голосования избирателям из Донецкой и Луганской областей не обязательно было иметь документы, подтверждающие необходимость такого изменения.

Такие избиратели могли принять участие в голосовании только по партийным спискам.