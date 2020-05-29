Киевляне рассказали, насколько комфортно жить в городе, и выбрали лучший район

Самым комфортным для проживания районом Киева стал Шевченковский, хотя в 2019 году он занимал только 8 позицию. В Дарницком районе нравится жить молодежи, а возле Оболони предлагают построить аэропорт.

Об этом свидетельствуют результаты опроса OLX Недвижимость, в котором киевляне предлагают идеи по улучшению города и оценивают районы, в которых живут.

В частности, рейтинг районов Киева по 5-бальной шкале выглядит следующим образом:

Шевченковский — 3,38

Оболонский — 3,28

Днепровский — 3,271

Дарницкий — 3,269

Деснянский — 3,26

Соломенский — 3,23

Печерский — 3,19

Голосеевский — 3,15

Святошинский — 3,083

Подольский — 3,0

Инфографика: OLX Недвижимость

Безопасность

На вопрос о том, что нужно сделать в их районе для ощущения полной безопасности, киевляне практически единодушно ответили, что улицы и дворы должны освещаться лучше, службы быстрого реагирования — работать оперативнее, а полицейских патрулей и камер видеонаблюдения нужно больше.

Статус самого безопасного района получил Шевченковский — 3,29 балла из 5. А для ощущения большей безопасности тут советуют "перестать тревожиться". В Соломенском районе предлагают ходить с охраной и верить в порядочность людей — его оценили в 3,07 балла. Жители Подола для дополнительной безопасности предпочитают носить с собой газовый баллончик — 3,05. Чтобы чувствовать себя комфортнее в Святошинском районе, жители рекомендуют "ощущать себя в безопасности эмоционально" или набраться опыта — "прожить долгое время в этом районе" — 2,9 балла. Опаснее всего, по мнению киевлян, в Деснянском, он получил наименьшую оценку по этому критерию — 2,86.

Чистота

"Чисто не там, где убирают — а там, где не мусорят", гласит народная мудрость, и киевляне с ней согласны. Чтобы город стал опрятнее, по их мнению, стоит меньше мусорить и в целом быть осознаннее, а отходы — сортировать. Самым чистым районом по результатам опроса OLX Недвижимость стал Деснянский, набрав максимальные 3,29 балла из 5. Второе и третье места заняли Шевченковский и Дарницкий — 3,14 и 3,11 балла соответственно. При этом, в первом хотят, чтобы у коммунальных предприятий появились конкуренты, а во втором просят решить вопрос с модернизацией Бортницкой станции аэрации и фильтров на мусоросжигательном заводе.

Жители Соломенского района еще больше обеспокоены вопросами чистоты и предлагают давать дворникам жилье бесплатно. Печерск же оказался местом, где, по оценкам местных, сильно заметна нехватка сортировочных мусорных баков — по чистоте он на предпоследнем месте — 2,86 балла.

Инфраструктура

Что киевляне изменили бы в своем районе для максимально комфортной жизни? Жители Дарницкого, Соломенского, Оболони и Подола отвечают, что хотят больше зеленых зон. Примерно же в половине районов, по мнению местных, стоит построить больше спортивных и детских площадок. Вопрос культурного досуга также открыт, ведь много где в столице таких мест не хватает. Самым инфраструктурно развитым считают Шевченковский район — 3,88 балла из 5.

На втором месте по качеству инфраструктуры — Днепровский, 3,86 балла. Для максимально комфортной жизни тут предлагают создать искусственную волну для серфинга, а также вместо советских многоэтажек построить эко-домики. Желания жителей Печерска реализовать проще — "чтобы был магазин АТБ, а не только Новус". К слову, Печерский и Дарницкий районы жители оценили одинаково — в 3,8 балла.

Транспортная инфраструктура

В один голос киевляне говорят о том, что городу нужно больше велодорожек и мест для парковки, дальше способы решения проблем с транспортной инфраструктурой несколько отличаются. В Деснянском, Соломенском и Подольском районах все еще считают, что "дела пойдут в гору" с открытием новых веток метро, при этом в Деснянском и Дарницком предлагают построить еще по одному мосту на правый берег.

В Днепровском районе заметно неоднозначное отношение к маршруткам: здесь предлагают как их число увеличить, так и вовсе от них избавиться. При этом транспортная инфраструктура района стала самой удобной в столице — максимальные 3,13 балла. На Оболони, которая на втором месте (3,07), реже всего стоят в пробках, а еще лучше, по мнению местных, станет с открытием аэропорта. В Святошинском районе зазывают на сторону "эко" — жители здесь хотят видеть больше электромобилей. Сейчас же качество транспортной инфраструктуры здесь оценивают на 2,75 балла — ниже только в Голосеево (2,7) и на Подоле (2,61).

Качество жизни

В опросе от OLX Недвижимость киевлянам также предложили рассказать о преимуществах своего района — иными словами, почему они в нем живут. Любовь к Соломенке, как оказалось, превосходит даже масштабы страны, ведь местные говорят, что это лучший район в мире. К слову, именно его чаще всего готовы рекомендовать для проживания, в рейтинге же районов по качеству жизни он на втором месте — 3,49 балла из 5. Голосеево выбирают из-за зелени и чистого воздуха, а из довольно необычных причин: "Здесь рядом ипподром, а я занимаюсь лошадьми", — 3,46 балла.

В Деснянском районе местным нравятся доступные цены на аренду, близость Днепра, Десенки и отсутствие промышленных предприятий — с 3,39 балла он на четвертом месте. В Дарницком живет много молодежи, поэтому такое соседство им по душе, и цены на аренду жилья довольно умеренны по сравнению с другими районами. Подол называют очень зеленым, а его преимуществом считают историчность и близость культурных локаций.

Напомним, что в понедельник, 25 мая, после двухмесячного перерыва, связанного с "коронавирусным" карантином, возобновило свою работу киевское метро. Однако, в первые дни его работы в "подземке" не наблюдается больших столпотворений людей — киевляне пока не спешат пользоваться метрополитеном.