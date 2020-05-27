Киевляне не спешат пользоваться открытым после карантина метрополитеном (ФОТО)

В понедельник, 25 мая, после двухмесячного перерыва, связанного с "коронавирусным" карантином, возобновило свою работу киевское метро. Однако, в первые дни его работы в "подземке" не наблюдается больших столпотворений людей — киевляне пока не спешат пользоваться метрополитеном.

В первый день работы метро, возможно также из-за обильных дождей, пассажиры решили пересидеть дома, из-за чего никаких очередей ни на станциях, ни возле них не наблюдалось, хотя обычно в будний день, что утром, что вечером в "подземке" пиковое время.

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Внутри станций много чего поменялось — у касс появились наклейки, которые просят соблюдать дистанцию в 1,5 метра, очередей возле них нет, так как жетоны больше не продаются, а муниципальный транспорт Киева теперь полностью перешел на е-билет.

Возле касс и на платформах специальными наклейками выделили дистанцию. Фото: Василий Михальчук / Delo.ua

Зато работают новые автоматы для покупки и пополнения е-билета. До карантина они были установлены не на всех станциях киевского метрополитена, из-за чего многие боялись, что внедрение новой системы оплаты проезда перенесут снова. Но этого не случилось: все автоматы работают.

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На всех станциях метрополитена заработали е-автоматы. Фото Василий Михальчук / Delo.ua

Спускаясь по эскалатору приятно удивляешься — поручни и ступени идеально чистые! Кроме того, на некоторых станциях побелили эскалаторные тоннели.

Эскалаторы в подземке очень чистые. Фото: Василий Михальчук / Delo.ua

Такими опрятными станции киевского метрополитена не были очень давно. На платформах всех станций специальными наклейками отделены места для соблюдения дистанции. Людей очень мало, все они в защитных масках. Правда, без перчаток, как того требуют информационные щиты на станциях.

В первые рабочие дни метро людей в подземке очень мало. Фото: Василий Михальчук/Delo.ua

Также, почти на всех станциях установили информационные боксы, из которых можно узнать информацию о столичной подземке (их установка осуществлялась частными компаниями — Delo.ua). Но они еще не работают.

Интервал движения поездов остался прежним, в пиковое время электропоезда курсируют почти каждые 2 минуты. Внутри вагонов чисто, людей немного. Из карантинных новшеств в салонах поездов добавилась озвучка, призывающая носить маски и перчатки, а на мониторах помимо рекламы демонстрируют правила пользования подземкой во время карантина.

На мониторах в салонах поездов не только реклама, но и карантинные правила пользования метрополитеном. Фото: Василий Михальчук / Delo.ua

Еще одна особенность первых дней работы метрополитена — одинаково низкая загруженность всех станций. Даже на "Вокзальной" и "Крещатике", что днем, что вечером в вагоны заходит до 10 человек.

Пассажирам, которые все же вернулись в метро после его открытия, одобрили возобновление его работы. "Это такая радость, будто совершенно новое метро построили. Все так чисто, людей немного, никаких давок и хамства. Надеюсь эта идилия продлиться еще долго", — поделился впечатлениями Максим Гончаренко, житель Воскресенки.

Ажиотажа нет и на левобережных станциях метро: в обеденное время ни на "Дарнице", ни на "Лесной" больше 30 человек в состав не заходили. Та же ситуация и в 11 вечера. Кстати, наземную часть линии киевского метрополитена вовсю облюбовали музыканты. Увидев гитариста, поющего казацкие песни, многие в вагоне начали бросать ему в пакет деньги.

В вагоны поездов метро тут же вернулись музыканты. Фото: Василий Михальчук / Delo.ua

Напомним, наземный общественный транспорт столицы запустили в субботу, 23 мая. Правда, он работает с ограничениями — наполняемость салона не должна превышать 50%, а в муниципальных троллейбусах и автобусах, а также трамваях на вход работают только одни двери.