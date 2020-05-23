Открыть метро в Киеве разрешили с 25 мая

В Киеве разрешили возобновить работу метро с 25 мая, а наземного общественного транспорта и магазинов с 23 мая.

Также к открытию готовятся детские садики, гостиницы и рынки, сообщает Obozrevatel.

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Указано, что соответствующее решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, исходя из недельной динамики заболеваемости в столице.

Таким образом:

- работу всего наземного общественного транспорта в Киеве разрешили с 12:00 23 мая;

- работу магазинов до 1000 квадратных метров разрешили возобновить с 23 мая;

- метро в столице откроют с 25 мая;

- все рынки заработают также с 25 мая;

- спортивные и детские площадки разрешили посещать с 25 мая;

- детские садики и гостиницы в Киеве готовятся к открытию с 1 июня.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, уровень заболеваемости в столице Украины сейчас составляет 11,7 на 100 тысяч населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина.

Известно, что 22 мая заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко встретился с представителями киевского метрополитена.

"Работники ответственно отнеслись к организации безопасных перевозок во время эпидемии коронавирусной инфекции: разработали дистанционную разметку, закупили термометры и защитные щитки для рабочих метрополитена, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19", — отметил Степанов.

Напомним, Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.