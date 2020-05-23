Транспорт 40 минут назад

Открыть метро в Киеве разрешили с 25 мая

Также к открытию готовятся детские садики, гостиницы и рынки

Киевское метро. Фото: Shutterstock Киевское метро. Фото: Shutterstock
Киевское метро. Фото: Shutterstock

В Киеве разрешили возобновить работу метро с 25 мая, а наземного общественного транспорта и магазинов с 23 мая.

Также к открытию готовятся детские садики, гостиницы и рынки, сообщает Obozrevatel.

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Указано, что соответствующее решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, исходя из недельной динамики заболеваемости в столице.

Таким образом:

- работу всего наземного общественного транспорта в Киеве разрешили с 12:00 23 мая;

- работу магазинов до 1000 квадратных метров разрешили возобновить с 23 мая;

- метро в столице откроют с 25 мая;

- все рынки заработают также с 25 мая;

- спортивные и детские площадки разрешили посещать с 25 мая;

- детские садики и гостиницы в Киеве готовятся к открытию с 1 июня.

Как заявил министр здравоохранения Максим Степанов, уровень заболеваемости в столице Украины сейчас составляет 11,7 на 100 тысяч населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина.

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Известно, что 22 мая заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко встретился с представителями киевского метрополитена.

"Работники ответственно отнеслись к организации безопасных перевозок во время эпидемии коронавирусной инфекции: разработали дистанционную разметку, закупили термометры и защитные щитки для рабочих метрополитена, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о COVID-19", — отметил Степанов.

Напомним, Кабинет министров перевел карантин по коронавирусу в Украине в адаптивный режим по регионам — с 22 мая по 22 июня, с этапами послабления с 1 и 10 июня 2020 года.

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