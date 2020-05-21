Общество 30 минут назад

Киев откроет детские сады 1 июня, а старт работы наземного транспорта перенесли на 23 мая

В субботу 23 мая возобновит работу наземный общественный транспорт, а метро откроют 25 мая

Киев откроет детские сады 1 июня, а старт работы наземного транспорта перенесли на 23 мая Киев откроет детские сады 1 июня, а старт работы наземного транспорта перенесли на 23 мая

В Киеве грядет большое послабление карантина, уже с 23 мая запустят общественный транспорт (по всей стране 22 мая — Delo.ua), а 1 июня откроют детские сады и школы для выпускников 11 классов. Об этом в четверг, 21 мая заявил мэр Киева Виталий Кличко на ежедневном пресс-брифинге.

Полный перечень послаблений:

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23.05

✅ Возобновит работу в обычном режиме общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус);
✅ Начнут работать торговые заведения размером до 1000 кв. м;
✅ Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

25.05
✅ Возобновит работу метрополитен;
✅ Начнут работать промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки;
✅ Решения о дате открытия ТРЦ город примет отдельно — после того, как метро возобновит работу.

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01.06
✅ Начнут работать детские сады и школы (для 11 классов будут сдавать ВНО), а также учреждения профессионально-технического и высшего образования — для выпускников и абитуриентов;
✅ Откроются  детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-залы, но без работы бассейнов;
✅ Открытие зон отдыха и пляжей у водоемов.

Кроме того, Кличко заверил, что городская власть не намерена повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, как того хотел "Киевводоканал". "В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу — недопустимо", — отметил Кличко.

Напомним, ранее предполагалось, что наземный транспорт заработает 22 мая. В этот же день Кабмин решил открыть и детские сады по всей стране. Однако мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городу потребуется минимум две недели для возобновления работы садиков.  

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