Киев откроет детские сады 1 июня, а старт работы наземного транспорта перенесли на 23 мая

В Киеве грядет большое послабление карантина, уже с 23 мая запустят общественный транспорт (по всей стране 22 мая — Delo.ua), а 1 июня откроют детские сады и школы для выпускников 11 классов. Об этом в четверг, 21 мая заявил мэр Киева Виталий Кличко на ежедневном пресс-брифинге.

Полный перечень послаблений:

23.05

✅ Возобновит работу в обычном режиме общественный транспорт (автобус, трамвай, троллейбус);

✅ Начнут работать торговые заведения размером до 1000 кв. м;

✅ Откроются спортивные и детские площадки в парках, скверах и на придомовых территориях.

25.05

✅ Возобновит работу метрополитен;

✅ Начнут работать промышленные рынки и сельскохозяйственные ярмарки;

✅ Решения о дате открытия ТРЦ город примет отдельно — после того, как метро возобновит работу.

01.06

✅ Начнут работать детские сады и школы (для 11 классов будут сдавать ВНО), а также учреждения профессионально-технического и высшего образования — для выпускников и абитуриентов;

✅ Откроются детско-юношеские спортивные школы, спорткомплексы, спортзалы и фитнес-залы, но без работы бассейнов;

✅ Открытие зон отдыха и пляжей у водоемов.

Кроме того, Кличко заверил, что городская власть не намерена повышать тарифы на холодную воду и водоотвод, как того хотел "Киевводоканал". "В ситуации, когда Украина и Киев борются с пандемией, когда в стране действуют ограничения, повышать цену на жизненно необходимую услугу — недопустимо", — отметил Кличко.

Напомним, ранее предполагалось, что наземный транспорт заработает 22 мая. В этот же день Кабмин решил открыть и детские сады по всей стране. Однако мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городу потребуется минимум две недели для возобновления работы садиков.