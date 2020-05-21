Пробки, рост тарифов и льготники: выедут ли маршрутки на киевские дороги после карантина

В пятницу, 22 мая по всей стране в штатном режиме должны запустить общественный наземный транспорт, в том числе и частный. Delo.ua узнавали у частных перевозчиков Киева готовы ли они выехать на дороги столицы и работать как раньше.

Ограничения на передвижение в общественном транспорте в Киеве ввели еще 2 месяца назад — 17 марта. При этом если частные маршруты были вынуждены полностью прекратить свою работу, то муниципальный транспорт города, кроме метрополитена работал — но исключительно по спецпропускам. Частники же прекратили работу.

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Алексей Павленко, Глава ассоциации перевозчиков Киевской области поделился итогами 2-месячного карантина для городских и областных фирм. "Многие из перевозчиков пересмотрели концепцию своего развития. Еще один карантин мы не выдержим. Наша готовность выйти на маршруты — 100%. Поднимать тарифы пока не планируем, у меня информации по повышению цен от перевозчиков нет. Тем более у нас такое же положение, как и у пассажиров, мы все несем убытки. И нам все же нужно платить налоги государству", — отметил Павленко.

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Больше всего перевозчиков волнует проблема с перевозом льготных категорий в пригороды Киева и по области. "Смотрите, в салоне пригородного автобуса 26 мест сидячих, стоять нельзя, заполняемость 50%, а если из 26 мест льготники займут половину мест, то будет ли такой проезд выгоден нам? Конечно же нет", — посетовали в одной из частных компаний.

В тоже время эксперты отмечают, что решение властей о прекращении перевозок вообще было нелогичным. "Посмотрим на европейский опыт, до полного закрытия общественного транспорта там не доходило. У нас то ли из-за некомпетентности властей, то ли из-за боязни ответственности заставили людей страдать", — негодует транспортный эксперт Александр Кава.

Также он считает, что вполне возможно повышение стоимости проезда в маршрутках. "Многие частные компании стали выполнять рейсы для госструктур, которые работали во время карантина. Это была хоть какая-то возможность удержаться на плаву. Если будут жестко контролировать количество пассажиров в салонах, то они, возможно, будут повышать тариф. Другой вопрос — кто будет это все контролировать. В часы-пик общественный транспорт столицы переполненный, да и нет того количества подвижного состава чтобы выпустить его на дороги в критические часы" — резюмировал Кава

Эксперт отметил, что в 2020 году и без того небольшое количество наземного уменьшилось на 10% процентов. Для сравнения— в Варшаве с ее населением в 1,7 миллиона человек, 2800 единиц наземного транспорта, в Киеве, который давно перешагнул трехмилионную отметку — всего 900. При том, вместимость транспорта в польской столице намного больше.

Транспорта повышенной вместимости в Киеве очень мало — среди троллейбусов и автобусов всего несколько десятков штук. Чуть получше ситуация на скоростном трамвае — там удлиненных составов больше 40.

Кроме того, появление маршруток в Киеве вызовет небывалый ажиотаж среди горожан и жителей области и нынешние многометровые очереди на остановках увеличатся в разы. Тот же коллапс будет и на дорогах, ко всем этим проблем добавляем чисто сезонные — ремонт дорог. А сейчас ремонтируют очень важные участки больших трасс, к примеру крупные работы идут сейчас на проспекте Бандеры и Академика Заболотного.

По поводу метрополитена, эксперты отмечают, что руководство КП "Киевский метрополитен" формирует график так, чтоб в час-пик все вагоны были переполнены. "На зеленой ветке вообще нехватка электропоездов. Если бы за последние годы решили вопрос с подвижным составом, закупили новые, то перегрузки станций уменьшились бы", — заявил Александр Кава. В тоже время, никаких намерений о закупке нового подвижного состава для метрополитена у киевских властей пока нет. Новые составы в количестве 7 вагонов в электропоезде (сейчас столичном метро ходят 5-вагонные составы — Delo.ua) должны появиться на 4 ветке метро, которая когда-нибудь свяжет Подол и Троещину.

Напомним, Кабмин ввел адаптивный карантин с 22 мая. Власти позволили движение городского и пригородного транспорта, а с 25 мая заработают метрополитены в Киеве, Харькове и Днепре.

Василий Михальчук, специально для Delo.ua