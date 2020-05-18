Кабмин намерен открыть метро 25 мая: "Где позволит эпидемиологическая ситуация"

Если позволит эпидемиологическая ситуация, то метрополитены в Киеве, Днепре и Харькове могут возобновить свою работу уже 25 мая.

Об этом в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник, 18 мая, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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"Действие карантина будет продолжено, но мы переходим, как и обещали, к адаптивному карантину, поэтому с 22 числа уже будет принят ряд смягчений. Мы позволим движение городского и пригородного транспорта. Позволим также проведение спортивных соревнований. Смогут работать и гостиницы (но не хостелы) — без работы ресторанов и бассейнов", — сказал Шмыгаль.

Помимо этого с 25 мая Кабмин намерен разрешить работу детских садов и метрополитенов.

"С 25 числа — мы берем еще время на техническую подготовку — правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена в тех городах, где позволит эпидемиологическая ситуация. Здесь уже будем работать с местными властями", — добавил премьер-министр.

Глава правительства также пояснил, что модель адаптивного карантина — это модель, когда отменяются ограничения, введенные на уровне государства, но при этом правительство работает совместно с местной властью, и смотрит, соответствует ли эпидемиологическая ситуация в регионе критериям Министерства здравоохранения.

"Мы выбрали три критерия: заполненность койкомест, количество сделанных тестов и количество заболевших на 100 тысяч населения. Если эти три параметра соответствуют установленным Минздравом, можем двигаться от этапа к этапу. По мере выполнения этих трех параметров будет возможность предпринимать меры мягкими или наоборот их усиливать в том или ином регионе", — пояснил премьер.

По его словам, решение о соответствующем дальнейшем ходе карантина будет приниматься на заседании правительства в среду, 20 мая.

"Это будет второй этап смягчения карантинных мероприятий. Третий этап, если позволит эпидемиологическая ситуация, мы можем ввести с 1 июня", — заявил Денис Шмыгаль.

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Третий этап послаблений карантина, как сообщил премьер-министр, будет включать в себя начало учебных мероприятий, открытие спортзалов и фитнес-центров (без бассейнов) и восстановление межобластных перевозок. Авиасообщение, по словам Шмыгаля, также может быть восстановлено в июне. Но это, кроме ситуации с заболеваемостью, также зависит от того, как авиасообщение будут открывать другие страны.

Напомним, 14 мая министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что открывать Киевский метрополитен 25 мая рано. А открывать его с ограничениями, по его словам, довольно трудно.

Также ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что после 22 мая в Киеве начнется новый этап ослабления карантина, в рамках которого при условии соблюдения противоэпидемиологических мер в столице начнут работать промышленные рынки, большие магазины площадью до 1 тысячи квадратных метров, спортзалы и фитнес-центры кроме бассейнов, а также наземный общественный транспорт в обычном режиме.