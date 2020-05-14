Транспорт 1 час назад

Запускать метро в Киеве еще рано — Криклий

Министр инфраструктуры считает, что с этим решением не стоит спешить

Запускать метро в Киеве еще рано — Криклий Запускать метро в Киеве еще рано — Криклий
Фото: Facebook/Киевский метрополитен

Открывать Киевский метрополитен 25 мая рано. Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, несколько дней назад в ходе собрания киевского штаба участники решили, что открыть метро с ограничениями довольно трудно.

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"Удивляет непоследовательность в определенных этапах... Подземка если открывается, то работает полноценно. Конечно, можно контролировать масочный режим, дезинфекцию, скрининг, но ограничивать на перроне, в вагонах достаточно тяжело", — отметил Криклий.

Министр считает, что с этим решением не стоит спешить.

"До конца недели Минздрав должен подтвердить даты, накладываются ли они с эпидемиологической ситуацией, чтобы, собственно, мы не брали на себя ответственность или риски. Потому что мы эти риски делим с городской властью", — заявил Криклий.

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Напомним, вчера Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.

Перед этим сообщалось, что работа метро Киева в рамках плана выхода из карантина, который был разработан Кабинетом министров, будет возобновлена примерно 31 мая 2020 года.

Ранее правительство обнародовало план выхода из карантина. Ожидается, что ослаблять карантинные ограничения начнут после 11 мая. На первом этапе Кабмин планирует разрешить жителям посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны.

Кроме того, глава государства Владимир Зеленский заявил, что карантин в Украине начнет смягчаться при двух ключевых условиях: если в течение 10 дней процент выявленных случаев не будет меняться или будет оставаться в пределах 5%, а также, если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину.

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