Кличко просит правительство открыть киевское метро 25 мая

Киевский городской голова Виталий Кличко обратился к Кабинету министров с просьбой восстановить работу метрополитена с 25 мая.

Об этом Кличко сообщил на своей странице в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я обращаюсь к правительству — после 22 мая, а точнее — с 25 мая (так как 22 — это пятница, а затем два выходных), разрешить восстановить работу метро в столице. Метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы", — рассказал мэр.

Кличко добавил, что столичная власть и далее будет смотреть на ситуацию с распространением вируса, но надеется, что "она не ухудшится".

"Столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего — пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах. Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро", — отметил Кличко.

При этом, городской голова считает идею внедрения спецпропусков для проезда в метрополитене абсолютно утопической. По его словам, это создаст страшные толпы, и будет еще хуже.

"Поэтому, метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы. Но, я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно. Здесь наступает и ваша ответственность — за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня — прежде всего!", — подытожил мэр.

Как ранее сообщалось, с 11 мая Кабмин разрешил работу летних террас ресторанов и кафе с условием соблюдения 1,5-метровой дистанции между столиками.

Напомним, в распоряжении КГГА от 4 мая указано, что с 5 мая в Киеве может восстановиться продажа фастфуда в МАФах, а также продажа кофе на вынос с соблюдением противоэпидемических требований. Речь идет о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа.