Ослабление карантина: в Киеве с 5 мая разрешат продавать кофе на вынос

В Киеве с 5 мая 2020 года заведениям общепита разрешат продавать кофе на вынос.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"Разрешить продавать кофе на вынос — это один из шагов первого этапа ослаблений, который столица обнародовала ранее", — отметил городской председатель.

По его словам, во вторник комиссия по чрезвычайным ситуациям города должна принять решение об этом и о регламенте работы кафе.

После этого они смогут уже работать на вынос, однако с соблюдением всех норм, правил безопасности и регламентов.

Известно, что полностью вводить первый этап ослабления ограничений Киев начнет с 12 мая.

Читайте также: Чего ожидать кофейням и производителям кофе после карантина

Ранее Кабинет министров на заседании 4 мая продлил в Украине карантин из-за распространения коронавируса до 22 мая 2020 года.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, в Украине было 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.