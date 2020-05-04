Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 12 331

По состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, в Украине 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.

За прошлые сутки зафиксировано 418 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 436 случаев;

Волынская область — 340 случаев;

Днепропетровская область — 460 случаев;

Донецкая область — 81 случай;

Житомирская область — 430 случаев;

Закарпатская область — 531 случай;

Запорожская область — 285 случаев;

Ивано-Франковская область — 984 случая;

Кировоградская область — 401 случай;

город Киев — 1535 случаев;

Киевская область — 853 случая;

Львовская область — 506 случаев;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 161 случай;

Одесская область — 427 случаев;

Полтавская область — 227 случаев;

Ровенская область — 750 случаев;

Сумская область — 112 случаев;

Тернопольская область — 896 случаев;

Харьковская область — 361 случай;

Херсонская область — 139 случаев;

Хмельницкая область — 116 случаев;

Черновицкая область — 1887 случаев;

Черкасская область — 312 случаев;

Черниговская область — 64 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 4 мая в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 3 мая, в Украине было 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.