Число подтвержденных случаев коронавируса в Украине достигло 12 331

По состоянию на 9:00 понедельника, 4 мая, в Украине 12 331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели.
За прошлые сутки зафиксировано 418 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 436 случаев;
Волынская область — 340 случаев;
Днепропетровская область — 460 случаев;
Донецкая область — 81 случай;
Житомирская область — 430 случаев;
Закарпатская область — 531 случай;
Запорожская область — 285 случаев;
Ивано-Франковская область — 984 случая;
Кировоградская область — 401 случай;
город Киев — 1535 случаев;
Киевская область — 853 случая;
Львовская область — 506 случаев;
Луганская область — 37 случаев;
Николаевская область — 161 случай;
Одесская область — 427 случаев;
Полтавская область — 227 случаев;
Ровенская область — 750 случаев;
Сумская область — 112 случаев;
Тернопольская область — 896 случаев;
Харьковская область — 361 случай;
Херсонская область — 139 случаев;
Хмельницкая область — 116 случаев;
Черновицкая область — 1887 случаев;
Черкасская область — 312 случаев;
Черниговская область — 64 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 4 мая в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 32 270 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 3 мая, в Украине было 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.