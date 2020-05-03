За сутки в Украине подтвердили 502 новых случая коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 3 мая, в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

За прошлые сутки зафиксировано 502 новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 435 случаев;

Волынская область — 324 случая;

Днепропетровская область — 448 случаев;

Донецкая область — 70 случаев;

Житомирская область — 423 случая;

Закарпатская область — 508 случаев;

Запорожская область — 275 случаев;

Ивано-Франковская область — 965 случаев;

Кировоградская область — 397 случаев;

город Киев — 1511 случаев;

Киевская область — 784 случая;

Львовская область — 473 случая;

Луганская область — 37 случаев;

Николаевская область — 149 случаев;

Одесская область — 409 случаев;

Полтавская область — 222 случая;

Ровенская область — 726 случаев;

Сумская область — 110 случаев;

Тернопольская область — 868 случаев;

Харьковская область — 348 случаев;

Херсонская область — 136 случаев;

Хмельницкая область — 115 случаев;

Черновицкая область — 1818 случаев;

Черкасская область — 308 случаев;

Черниговская область — 54 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 мая в Центр поступило 681 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 31 724 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 9:00 2 мая, в Украине было зарегистрировано 11 тысяч 411 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 279 летальных, 1 тысяча 498 пациентов выздоровели.