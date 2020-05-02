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Ученые NASA разработали принципиально новый аппарат ИВЛ для борьбы с COVID-19 (ВИДЕО)

Устройство работает так же, как и классический аппарат ИВЛ, однако предназначено только для больных COVID-19

Ученые NASA разработали принципиально новый аппарат ИВЛ для борьбы с COVID-19 (ВИДЕО) Ученые NASA разработали принципиально новый аппарат ИВЛ для борьбы с COVID-19 (ВИДЕО)
Фото: NASA/Twitter

30 апреля Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило для использования в чрезвычайных ситуациях новый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) высокого давления, разработанный инженерами NASA, и предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщается в пресс-релизе NASA, этот аппарат, получивший название VITAL (Ventilator Intervention Technology, был разработан инженерами Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

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Устройство работает так же, как и классический аппарат ИВЛ, однако предназначено только для больных COVID-19. Срок его использования ограничен 3 — 4 месяцами, в то время как традиционные аппараты ИВЛ поддерживают жизнь пациентов в течение несколько лет.

Новый вентилятор планируют использовать для помощи тем, у кого болезнь протекает в более легкой форме.

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"Разрешение FDA является ключевой вехой в процессе, который иллюстрирует лучшее из того, что правительство может сделать во время кризиса. Этот аппарат ИВЛ является одним из многочисленных примеров того, как инвестиции налогоплательщиков в освоение космоса — навыки, опыт и знания, накопленные за десятилетия расширения границ и достижения первых достижений человечества — превращаются в достижения, улучшающие жизнь на Земле", — заявил администратор NASA Джим Бриденстайн.

21 апреля, перед проверкой FDA, прототип VITAL прошел критическое испытание в Медицинской школе Икан на горе Синай в Нью-Йорке. VITAL представляет несколько преимуществ в борьбе COVID-19.

Конструкторы Лаборатории реактивного движения в Калифорнии отмечают, что их изобретение проще в обслуживании и требует меньшего количества деталей. Его гибкая конструкция предполагает модификацию для использования в полевых больницах, создаваемых в конференц-центрах, отелях и других учреждениях по всему миру.

Ранее сообщалось, что американский миллиардер, основатель космической компании SpaceX и президент автомобильной корпорации Tesla Илон Маск готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения больных коронавирусом.

Напомним, согласно выводам анестезиологов, качество аппаратов ИВЛ отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования.

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