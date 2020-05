Ученые NASA разработали принципиально новый аппарат ИВЛ для борьбы с COVID-19 (ВИДЕО)

30 апреля Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило для использования в чрезвычайных ситуациях новый аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) высокого давления, разработанный инженерами NASA, и предназначенный для лечения пациентов с коронавирусом (COVID-19).

Как сообщается в пресс-релизе NASA, этот аппарат, получивший название VITAL (Ventilator Intervention Technology, был разработан инженерами Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии.

NEWS: A high-pressure ventilator developed by NASA engineers and tailored to treat coronavirus patients today was approved for use by the @US_FDA under Emergency Use Authorization: https://t.co/gsKmsNDOKi pic.twitter.com/t8P8FNQhja