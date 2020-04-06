Вентиляция легких без аппарата ИВЛ: корпорация "Биосфера" изготовила специальные пакеты

Принцип этой технологии заложен в аппаратах неинвазивной ИВЛ, когда пациента не интубируют, а надевают на голову пакет с двумя клапанами и специальной затяжкой на горле. Доступные в магазинах полиэтиленовые пакеты для этого не пригодны — они не выдерживают необходимое давление и содержат вторичный полиэтилен, в таком пакете пациент может начать задыхаться, сообщили в пресс-службе корпорации "Биосфера".

Технологи корпорации изготовили пакет толщиной 40 микрон из непахнущего и нетоксичного материала, со специальной пропайкой, безопасными затяжками и клапанами. Сейчас разрабатываются чертежи, чтобы напечатать нужные клапаны с фиттингами на 3D-принтере.

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Пакеты "Биосфера" будет производить бесплатно. Уже сейчас корпорация принимает заявки на отправку тестовых образцов в клиники по всей Украине.

"Эти пакеты для украинских клиник корпорация "Биосфера" однозначно произведёт бесплатно. Да, это ударит по мощности производства, мы вынуждены делать медленную пайку (40-микронный пакет на большой скорости не пропаивается) и за это время могли бы произвести кучу пакетов для продажи, но это наше решение. Мы рассчитываем и надеемся, что это действительно поможет облегчить состояние сотен пациентов без ИВЛ", — рассказал основатель и СEO корпорации "Биосфера" Андрей Здесенко.

Подробнее о применении неинвазивного СРАР для лечения дыхательной недостаточности в том числе и при COVID-19 в условиях ограниченных ресурсов рассказал в видеолекции Владимир Корсунов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии, детской анестезиологии и интенсивной терапии ХМАПО.