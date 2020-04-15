Украинские аппараты ИВЛ прошли тест качества, вскоре их развезут по больницам — Зеленский

Согласно выводам анестезиологов, качество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) отечественного производства соответствует стандартам импортируемого оборудования.

Поэтому уже в ближайшие недели ожидается поставка украинских аппаратов ИВЛ в больницы, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, об этом шла речь на ежедневном совещании по противодействию распространению коронавирусной болезни COVID-19 в государстве.

Со своей стороны Министерство здравоохранения сообщило, что готово начать онлайн-консультации о пользовании аппаратами ИВЛ. Их будут проводить 7 наиболее профессиональных практиков — анестезиологов-реаниматологов. К этому онлайн-курсу уже могут подключиться 100 опорных больниц из 242.

"Коммуникации сейчас не может быть много. Каждый врач должен иметь возможность задать вопрос и обсудить возникшую проблему", — сказал президент Владимир Зеленский.

Ранее в Офисе президента сообщали, что если технические параметры аппаратов искусственной вентиляции легких от двух отечественных компаний по качеству будут отвечать зарубежному оборудованию, то украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели. Также там отметили, что стоимость таких аппаратов ИВЛ в разы меньше, чем зарубежного оборудования.

По данным Минздрава, на данный момент в Украине есть 2000 аппаратов ИВЛ в 242 больницах первой волны и закупаются дополнительные. Есть договоренность с Европейским инвестиционным банком по использованию кредитных денег для закупки 838 аппаратов ИВЛ.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заражения коронавирусом. Из них 29 — дети, 90 — медицинские работники. Госпитализировано 120 человек (7 — дети, 10 — медработники), 24 человека выздоровели и 10 умерли.

Таким образом, всего на данный момент в Украине 3764 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, выздоровели — 143, умерли — 108.