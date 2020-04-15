Политика и экономика 30 минут назад

Украина получила от Мирового банка $35 млн на борьбу с коронавирусом, — Степанов

По словам министра здравоохранения, сейчас в стране насчитывается приблизительно 200 тысяч ПЛР-тестов

Украина получила от Мирового банка $35 млн на борьбу с коронавирусом, — Степанов Украина получила от Мирового банка $35 млн на борьбу с коронавирусом, — Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов. Фото: пресс-служба МОЗ

Украине удалось дополнительно привлечь $135 млн от Мирового банка, из которых $35 млн пойдут на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом во время брифинга 15 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Из них $20 млн пойдут на закупку необходимых материалов и оборудования для преодоления COVID-19. Еще $15 млн — дополнительное финансирование медицинских учреждений для обеспечения организации обнаружения и лечения случаев заражения", — отметил он.

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Также, Степанов рассказал, что сейчас в стране насчитывается приблизительно 200 тысяч ПЛР-тестов, которые закупаются в Китае и Южной Корее. Кроме того, запущено производство украинских тестов. "По поводу людей, которым делают эти тесты в первую очередь, то есть четкие медицинские показатели — это люди, у которых есть клинические симптомы. Кроме того, мы делаем тест всем без исключения людям, которые болеют воспалением легких.

Напомним, что за последние сутки в Украине зафиксировано 392 новых случая заражения коронавирусом. Из них 29 — дет, 90 — медицинские работники. Госпитализировано 120 человек (7 — дети, 10 — медработники), 24 человека выздоровели и десять умерли. Всего на данный момент в Украине 3764 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели — 143, умерли — 108.

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Министр подчеркнул, что учитывая новый антирекорд (по количеству зафиксированных зараженных) правительство настоятельно призывает всех отпраздновать Пасху дома.

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