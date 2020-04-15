Динамика растет: за последние сутки в Украине — почти 400 новых зараженных на COVID-19

По состоянию на 9:00 среды, 15 апреля, в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 108 летальных, 143 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 392 новых случая коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По регионам на данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 241 случай;

Волынская область — 100 случаев;

Днепропетровская область — 74 случая;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 130 случаев;

Закарпатская область — 110 случаев;

Запорожская область — 99 случаев;

Ивано-Франковская область — 356 случаев;

Кировоградская область — 192 случая;

Город Киев — 612 случаев;

Киевская область — 230 случаев;

Львовская область — 152 случая;

Луганская область — 4 случая;

Николаевская область — 14 случаев;

Одесская область — 70 случаев;

Полтавская область — 27 случаев;

Ровенская область — 173 случая;

Сумская область — 77 случаев;

Тернопольская область — 287 случаев;

Харьковская область — 25 случаев;

Херсонская область — 41 случай;

Хмельницкая область — 34 случая;

Черновицкая область — 589 случаев;

Черкасская область — 105 случаев;

Черниговская область — 10 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

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По состоянию на утро 15 апреля 2020 года в Центр поступило 1213 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 13 187 сообщений о подозрении на коронавирус.

В то же время в мире по состоянию на утро 15 апреля коронавирусом SARS-CoV-2 заразились уже 2 млн и 65 человек. Из них 126 754 пациентов умерли, и 484 597 — выздоровели, свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

США по-прежнему лидируют по количеству инфицированных и умерших от коронавируса. Сейчас коронавирус там подтвердили у 614 246 человек, из них 26 064 человек умерли и 38 820 — выздоровели.

Далее в рейтинге по количеству инфицированных Испания — 174 060 пациентов, Италия — 162 488, Франция — 143 303 и Германия — 132 210.

В Китае, откуда началась пандемия, зафиксировали 82 295 пациентов с коронавирусом. Из них 3342 человека умерли и 77 816 — выздоровели.

Ранее сообщалось, что все больные коронавирусом в Гренландии выздоровели.