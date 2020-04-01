  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 50 минут назад

Маск хочет бесплатно доставить по всему миру аппараты искусственной вентиляции легких

Илон Маск выдвинул единственное требование — чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе

Маск хочет бесплатно доставить по всему миру аппараты искусственной вентиляции легких Маск хочет бесплатно доставить по всему миру аппараты искусственной вентиляции легких
Илон Маск. Фото: CNBS

Американский миллиардер, основатель космической компании SpaceX и президент автомобильной корпорации Tesla Илон Маск готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения больных коронавирусом.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте. По его словам Маска, у его компаний есть аппараты искусственной вентиляции легких, одобренные американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), которые они готовы разослать их по миру.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом, бизнесмен не уточнил количество аппаратов.

"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка — бесплатно. Единственное требование — чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", — написал Маск.

Напомним, завод Giga New York компании Tesla в самое ближайшее время возобновит свою работу и займется производством аппаратов искусственной вентиляции легких.

Читайте также:
Высмеявший панику из-за коронавируса Илон Маск потерял за неделю $5,5 млрд

Ранее сообщалось, что компания Amazon на время карантина из-за коронавируса открыла бесплатный доступ к более 40 детским шоу, чтобы помочь родителям развлечь своих детей. Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Во всем мире резко подскочили цены на рис и пшеницу
Во всем мире резко подскочили цены на рис и пшеницу
Кабмин планирует запретить украинцам появляться в общественных местах без масок
Кабмин планирует запретить украинцам появляться в общественных местах без масок
Почти половина украинцев поддерживает введение чрезвычайного положения, — соцопрос
Почти половина украинцев поддерживает введение чрезвычайного положения, — соцопрос
Загрузка...
Новое видео
Юлия Шум: Как спортхаб ЕБШ подстроился под карантин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Брат главы ОП Андрея Ермака пытался продать должность главы "Энергоатома" — Лерос

  3. В Житомирской области в ДТП погиб экс-глава банка "Аваль" и совладелец ТРЦ "River Mall"

  4. МВД больше не даст разрешения на эвакуационные чартеры — Аваков

  5. В Украине создали сервис, не позволяющий имитировать дистанционное обучение

Загрузка...