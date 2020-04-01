Маск хочет бесплатно доставить по всему миру аппараты искусственной вентиляции легких

Американский миллиардер, основатель космической компании SpaceX и президент автомобильной корпорации Tesla Илон Маск готов бесплатно разослать в больницы мира аппараты искусственной вентиляции легких для спасения больных коронавирусом.
Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте. По его словам Маска, у его компаний есть аппараты искусственной вентиляции легких, одобренные американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA), которые они готовы разослать их по миру.
При этом, бизнесмен не уточнил количество аппаратов.
"У нас есть дополнительные одобренные FDA аппараты. Доставим в больницы по всему миру в регионы доставки Тесла. Устройства и доставка — бесплатно. Единственное требование — чтобы оборудование поступило к пациентам немедленно, а не хранилось на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или Tesla", — написал Маск.
We have extra FDA-approved ventilators. Will ship to hospitals worldwide within Tesla delivery regions. Device & shipping cost are free. Only requirement is that the vents are needed immediately for patients, not stored in a warehouse. Please me or @Tesla know.— Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2020
Напомним, завод Giga New York компании Tesla в самое ближайшее время возобновит свою работу и займется производством аппаратов искусственной вентиляции легких.
Ранее сообщалось, что компания Amazon на время карантина из-за коронавируса открыла бесплатный доступ к более 40 детским шоу, чтобы помочь родителям развлечь своих детей. Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет.