Гаджеты 1 час назад

Amazon на время карантина открыл бесплатный доступ к детским шоу

Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет

Amazon на время карантина открыл бесплатный доступ к детским шоу Amazon на время карантина открыл бесплатный доступ к детским шоу
Фото: Пиксабей

Amazon на время карантина из-за коронавируса открыл бесплатный доступ к более 40 детским шоу, чтобы помочь родителям развлечь своих детей. Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет.

Как сообщат deadline, дети смогут смотреть мультфильмы "Свинка Пеппа", "Каю", "Опавшие листья", "Пожарный Сэм" и многие другие.

Все они будут бесплатно доступны для всех клиентов по всему миру. Посмотреть можно тут.

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Ранее Amazon изъяла более миллиона товаров, производители которых утверждают, что они защищают от коронавируса или даже полностью излечивают его. 

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