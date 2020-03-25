Amazon на время карантина открыл бесплатный доступ к детским шоу

Amazon на время карантина из-за коронавируса открыл бесплатный доступ к более 40 детским шоу, чтобы помочь родителям развлечь своих детей. Мультфильмы предназначены для детей дошкольного возраста, а также для детей в возрасте до 11 лет.

Как сообщат deadline, дети смогут смотреть мультфильмы "Свинка Пеппа", "Каю", "Опавшие листья", "Пожарный Сэм" и многие другие.

Все они будут бесплатно доступны для всех клиентов по всему миру. Посмотреть можно тут.

Ранее Amazon изъяла более миллиона товаров, производители которых утверждают, что они защищают от коронавируса или даже полностью излечивают его.