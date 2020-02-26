Amazon открыла первый продуктовый супермаркет без касс (ВИДЕО)

Amazon открыла в Сиэтле (США) продуктовый супермаркет, в котором реализована модель торговли без кассовых аппаратов. Об этом сообщает 3DNews.

Новый магазин Amazon отличается от других магазинов Amazon Go, которых в США насчитывается около 20, более широким ассортиментом и размерами.

Его площадь составляет 966 квадратных метров, в то время как площадь стандартного магазина Amazon Go колеблется в пределах 111-214 квадратных метров.

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Новый магазин сочетает в себе доступность продуктов и низкие цены в продуктовой сети, такой как Publix или Walmart, с удобством модели Go. Его ассортимент включает как товары крупных основных брендов, так и местные органические продукты.

В магазинах Amazon Go используются телекамеры над рабочей зоной и технологии компьютерного зрения в сочетании с геозонами для смартфонов, чтобы отслеживать покупателей и товары.

Применяемая система позволяет проследить, когда покупатель взял что-то с полки и положил в корзину, и также определить, когда он передумал, и вернул товар обратно на полку.

Ранее сообщалось, что Amazon может к 2021 году открыть до 3 тысяч автоматизированных универсамов без кассиров и продавцов. Отмечается, что в магазинах будут использованы те же технологии, что и в беспилотных автомобилях.