Высмеявший панику из-за коронавируса Илон Маск потерял за неделю $5,5 млрд

Состояние основателя аэрокосмической компании SpaceX и главы Tesla Илона Маска, назвавшего ранее глупостью панику из-за нового коронавируса, чуть более чем за неделю уменьшилось на 18%.

Об этом сообщает Forbes.

В частности за это время на фоне падения стоимости акций Tesla на 22% Маск потерял $5,5 млрд. Сейчас его состояние оценивается в $31,1 млрд — в рейтинге богатейших людей планеты по версии Forbes он занимает 26 место.

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Как отмечается, стоимость акций компании Маска упала на фоне крупнейшего с 1987 года обвала на рынках США, в ходе которого индексы Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ обрушились почти на 10%. При этом 20 самых богатых людей мира совокупно потеряли почти $80 млрд.

О том, что паника из-за коронавируса — это глупость, Маск написал в своем блоге 6 марта. Такое заявление он сделал несмотря на то, что эпидемия повлияла на работу Tesla. В конце января, в частности, была приостановлена работа на заводе компании в Китае Gigafactory, на котором производятся аккумуляторы, а также автомобили Model 3 и Model Y.

Несмотря на текущее падение стоимости акций одной из его компаний, 15 марта Маск также отправил сотрудникам SpaceX письмо, в котором выразил сомнение в опасности заражения его подчиненных новой коронавирусной инфекцией.

В частности он отметил, что работники компании с большей вероятностью могут погибнуть в автокатастрофе, нежели пострадать от эпидемии, сообщил BuzzFeed со ссылкой на данные служебной рассылки.

Так, по словам главы SpaceX, на 36 смертей от пандемии в Соединенных Штатах приходится около 26 тысяч человек, погибших в ДТП. Несмотря на это, Маск попросил сотрудников компании остаться дома, если у них ухудшится самочувствие.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США предоставят гражданам, малому и среднему бизнесу трехмесячные налоговые каникулы. Такое решение принято для того, чтобы сгладить экономические последствия коронавируса COVID-19.