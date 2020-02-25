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За день Ахметов из-за коронавируса потерял $74,5 млн — Bloomberg

Из-за вспышки китайского коронавируса и последующего обрушения биржевых индексов состояние практически всех миллиардеров существенно сократилось

За день Ахметов из-за коронавируса потерял $74,5 млн — Bloomberg За день Ахметов из-за коронавируса потерял $74,5 млн — Bloomberg
Ринат Ахметов. Фото: FromUA

24 февраля 500 богатейших людей мира из рейтинга Bloomberg Billionaires Index потеряли в общей сложности $139 млрд.

Причиной стало падение фондовых рынков из-за новых опасений о негативном влиянии коронавируса на мировую экономику, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, это самое серьезное снижение уровня благосостояния самых богатых людей мира с начала составления Bloomberg Billionaires Index в октябре 2016 года.

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Больше всего потерь понесли основатель Amazon Джефф Безос (первое место в Bloomberg Billionaires Index) и владелец концерна люксовых брендов LVMH Бернар Арно (третье место в Bloomberg Billionaires Index) — они потеряли по $4,8 млрд.

При этом, владелец Microsoft Билл Гейтс потерял $2,34 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг — $3,48 млрд, американский миллиардер Уоррен Баффет — $2,69 млрд.

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В то же время, самый богатый человек Украины, владелец компании SCM и ФК "Шахтер" Ринат Ахметов лишился всего $74,5 млн. Состояние председателя правления и гендиректора ArcelorMittal Лакшми Миталла сократилось на $500 млн.

Напомним, на фоне стремительного распространения коронавируса в Италии биржевые индексы Европы опустились до трехлетних минимумов.

Неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 24 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у более 79,3 тысяч человек. Общее число жертв китайского коронавируса во всем мире увеличилось до 2522 человек.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: Bloomberg

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