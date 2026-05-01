Украина и Нидерланды запускают производство дронов Baton и K4: когда старт

Украина и Нидерланды планируют уже в этом году начать совместное производство дронов Baton и K4.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Нидерландов Юрриана Эссера.

Когда начнется производство дронов

Украина и Нидерланды планируют начать совместное производство беспилотников в этом году. Речь идет о дронах моделей Baton и K4, однако детали реализации проекта и условия сделки остаются конфиденциальными.

Запуск производства ожидается в ближайшее время, но конкретные условия сотрудничества не разглашаются.

Министр обороны Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус подчеркнула, что совместное производство станет важным этапом развития оборонного партнерства между странами. Она также отметила эффективность использования дронов украинскими военными в противодействии российским атакам.

Кроме того, в Нидерландах заявили, что оборонная промышленность страны не будет подвергаться давлению со стороны России. В частности, компания Destinus продолжит производство беспилотников и ракет для Украины.

Также подтверждено, что США одобрили продажу ракет AGM-114 Hellfire Нидерландам для нужд их вооруженных сил.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды и Украина заключили договор, предусматривающий совместное производство беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, Нидерланды объявили о дополнительном взносе в 250 миллионов евро военной помощи Украине. Помощь будет предоставлена через Список приоритетных потребностей Украины (PURL) и будет предусматривать поставки вооружения из арсеналов США, наиболее необходимое Украине, в частности средств противовоздушной обороны и боеприпасов для F-16.