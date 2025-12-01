Запланована подія 2

Нидерланды предоставят Украине дополнительные 250 млн евро военной помощи через PURL

Нидерланды предоставят Украине дополнительные 250 млн евро/Минобороны Нидерландов

Нидерланды объявили о дополнительном взносе в 250 миллионов евро военной помощи Украине. Помощь будет предоставлена через Список приоритетных потребностей Украины (PURL) и будет предусматривать поставки вооружения из арсеналов США, наиболее необходимое Украине, в частности средств противовоздушной обороны и боеприпасов для F-16.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства обороны страны.

По словам министра обороны Рубена Брекельманса, пакеты PURL содержат ресурсы, которые срочно нужны Украине и не могут быть обеспечены другими каналами. Это включает в себя оборудование и ракеты для противовоздушной обороны, боеприпасы F-16 и беспилотные авиационные системы.

"Украине срочно требуется большая военная поддержка, чтобы защититься от этих авиаударов и пережить суровую зиму. Благодаря этой поддержке в размере 250 миллионов евро через PURL, Нидерланды вносят значительный вклад", – отметил Брекельманс.

Он добавил, что мирные переговоры не должны отвлекать внимание от полной и массовой поддержки Украины.

"Крайне важно поддерживать высокое давление на Россию, как по дипломатическим и экономическим каналам, так и через военные поставки Украине. Это укрепляет позиции Украины за столом переговоров", – добавил он.

Новый вклад демонстрирует постоянную поддержку Нидерландов, и министр подчеркнул, что важно, чтобы все европейские союзники продолжали вносить свой вклад в безопасность всех партнеров.

Ранее в этом году Нидерланды стали первым партнером НАТО, предоставившим Украине полный пакет поддержки PURL. С этого времени несколько других союзников также присоединились к этой инициативе.

Добавим, до конца года Польша выделит 100 млн долларов на военную помощь Украине, включая закупку американского оружия в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Автор:
Татьяна Гойденко