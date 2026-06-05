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Одесский припортовый завод могут продать уже осенью: какие еще активы в списке?

приватизация
В Украине готовят масштабную приватизацию / Pixabay

Фонд государственного имущества обнародовал график подготовки к приватизации семи приоритетных активов и месторождений полезных ископаемых на 2026 год. В список вошли Одесский припортовый завод, Николаевский глиноземный завод, Демуринский ГОК и другие активы, часть из которых была взыскана у подсанкционных владельцев. Ближайшие аукционы запланированы уже на сентябрь-октябрь.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава ФГИУ Дмитрий Наталуха.

ФГИ раскрыл план приватизации

По его словам, Фонд изменяет подход к приватизации и переходит от пассивного ожидания покупателей к активной работе с потенциальными инвесторами.

"Мы имеем амбицию сделать 2026 год годом, в котором государственные активы начнут работать эффективнее - через открытые аукционы, прозрачную подготовку и конкуренцию за лучшую цену", - отметил Наталуха.

Он отметил, что конкуренция возможна только тогда, когда государство не просто проводит аукцион, а качественно готовит актив к продаже, чтобы инвестор готов вкладывать средства, запускать производство, создавать рабочие места и развивать бизнес в Украине.

По словам главы ФГИУ, публикация графика должна сделать процесс приватизации более предсказуемым и прозрачным для рынка. Документ содержит сроки подготовки объектов к продаже и ориентировочные даты проведения аукционов.

В список вошли семь приоритетных активов и месторождений, взимаемых у подсанкционных лиц. В частности, уже началась подготовка к приватизации АО "Одесский припортовый завод", аукцион по продаже которого запланирован на октябрь 2026 года. Также в октябре планируется провести аукцион по продаже ООО "Демуринский ГОК".

В сентябре ФГИУ рассчитывает выставить на торги ООО «Глуховский карьер кварцитов», а в декабре – ООО "Николаевский глиноземный завод" и ООО "Инвестиционный союз Лыбидь".

В Фонде ожидается, что реализация этих активов позволит привлечь значительные средства в государственный бюджет и будет способствовать привлечению новых инвестиций в украинскую экономику.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на приватизацию АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) по начальной цене около $106 млн в июле-августе этого года.

Предыдущий аукцион по продаже Одесского припортового завода, который был запланирован на 25 ноября 2025 года не состоялся из-за отсутствия участников.

Автор:
Ольга Опенько