Из-за уничтожения складов Wildberries требуется 1,3 триллиона рублей для спасения

Систематическая кампания против складских комплексов Wildberries, в результате которой выгорело по меньшей мере 14 логистических хабов, полностью разрушила бизнес-модель крупнейшего маркетплейса России. Компания, ежегодно обеспечивавшая около 3% национального ВВП РФ, оказалась на грани потери платежеспособности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные СЗРУ.

Масштаб ущерба и крах бизнес-модели

В результате атак Wildberries потерял по меньшей мере 20% складских мощностей, а прямые убытки оцениваются от 100 млрд до 200 млрд рублей. Общая потребность компании в финансировании достигла 1,3 трлн рублей – именно столько средств маркетплейсу необходимо привлечь во избежание дефолта.

Массовый выход продавцов, лишившихся товаров на сотни миллиардов рублей, привел к сокращению оборота платформы по меньшей мере на четверть. Это подорвало финансовую модель компании, построенную Татьяной Ким: маркетплейс получал деньги от покупателей сразу, а продавцам выплачивал их с задержкой в несколько недель, пуская этот капитал на текущие расходы и скидки. С падением оборота эта схема перестала покрывать накопленные расходы, что чревато годами ущерба и задержкой выплат продавцам до трех месяцев.

Государственные мероприятия и нехватка бюджетных ресурсов

Для спасения ситуации правительство РФ готовит пакет поддержки продавцов посредством налоговых каникул и субсидированных кредитов. Кроме того, маркетплейс могут передать составы "Почты России". Это создает дополнительный риск для самой "Почты России", чистый убыток которой за 2025 год вырос до 23,7 млрд. рублей, а чистый долг превысил 107 млрд. рублей.

Льготное кредитование компании со стороны государства маловероятно без включения печатного станка, ведь дефицит федерального бюджета РФ за первую половину года достиг 5,7 трлн рублей и, по оценкам Центробанка РФ, к концу года может превысить 8 трлн рублей.

Напомним, из-за ударов дронов по складам Wildberries Центробанк РФ просит не штрафовать продавцов. Центробанк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и другим кредиторам реструктуризировать ссуды предпринимателей без начисления штрафов и пени.