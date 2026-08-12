Операторы УЗЭ смогут продавать электроэнергию без лицензии поставщика

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила изменения к Правилам розничного рынка электрической энергии. Решение регулирует продажи электроэнергии операторами установок хранения энергии (УЗЭ) и расширяет возможности резервного питания для возобновляемой энергетики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление регулятора.

Основные изменения для рынка и коммерческого учета

Теперь операторы УЗЭ имеют право продавать электроэнергию потребителям, чьи электроустановки имеют общую точку присоединения к сети, на основании договора купли-продажи. При надлежащей организации коммерческого учета эта деятельность не будет считаться поставкой и не требует получения соответствующей лицензии.

В то же время для производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) расширены права по резервному электроснабжению. Производители могут питать не только собственные объекты, но и электроустановки связанных лиц. Уточнены и условия для осуществления такого электрообеспечения между объектами, расположенными на смежных или обособленных земельных участках.

Продажа электроэнергии связанным лицам в рамках договора о резервном электроснабжении также не будет считаться снабжением потребителя и освобождается от необходимости получать лицензию. Особое внимание в новых правилах уделено техническим решениям и коммерческому учету для обеспечения прозрачности и безопасной работы сетей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине обновили правила вступления в электросети, которые вступают в силу с 1 сентября. НКРЭКУ утвердила новый комплекс правил, регламентирующий подключение к электрическим сетям, работу установок хранения энергии и систем коммерческого учета.