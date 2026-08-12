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Оператори УЗЕ зможуть продавати електроенергію без ліцензії постачальника

Лінія електропередач
Оператори УЗЕ зможуть продавати електроенергію без ліцензії постачальника / Freepik

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Рішення врегульовує продаж електроенергії операторами установок зберігання енергії (УЗЕ) і розширює можливості резервного живлення для відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву регулятора.

Основні зміни для ринку та комерційного обліку

Відтепер оператори УЗЕ мають право продавати електроенергію споживачам, чиї електроустановки мають спільну точку приєднання до мережі, на підставі договору купівлі-продажу. За умови належної організації комерційного обліку ця діяльність не вважатиметься постачанням і не потребуватиме отримання відповідної ліцензії.

Водночас для виробників електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ) розширено права щодо резервного електрозабезпечення. Виробники можуть живити не лише власні об'єкти, а й електроустановки пов'язаних осіб. Уточнено й умови для здійснення такого електрозабезпечення між об'єктами, розташованими на суміжних або відокремлених земельних ділянках.

Продаж електроенергії пов'язаним особам у межах договору про резервне електрозабезпечення також не вважатиметься постачанням споживачу та звільняється від необхідності отримувати ліцензію. Окрему увагу в нових правилах приділено технічним рішенням і комерційному обліку для забезпечення прозорості та безпечної роботи мереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні оновили правила приєднання до електромереж, які набувають чинності з 1 вересня. НКРЕКП затвердила новий комплекс правил, який регламентує підключення до електричних мереж, роботу установок зберігання енергії та систем комерційного обліку.

Автор:
Максим Кольц

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