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Google прокладе три нові підводні кабелі для розширення цифрової інфраструктури

Google
Google прокладе три нові підводні кабелі для розширення цифрової інфраструктури / Unsplash

Компанія Google, що входить до холдингу Alphabet Inc. оголосила про масштабне розширення своєї цифрової інфраструктури в Америці. Проєкт передбачає будівництво трьох нових підводних кабельних систем: Alisios, Canoa та OlaLuz, які покращять зв'язок між США, країнами Карибського басейну та Південною Америкою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За інформацією компанії, система Alisios з'єднає Домініканську Республіку, Панаму та Чилі, яка активно прагне позиціонувати себе як головний регіональний цифровий хаб. 

Кабель Canoa проляже між Домініканською Республікою та Бермудськими островами, а OlaLuz сполучить Домінікану зі штатом Флорида у США.

Нові кабельні системи суттєво зміцнять цифрову інфраструктуру регіону:

  • Позиції Чилі: країна продовжує залучати технологічних гігантів завдяки економічній стабільності, розгалуженій волоконно-оптичній мережі та відновлюваній енергетиці. Міністр транспорту й телекомунікацій Чилі Луїс де Гранж зазначив, що кабель Alisios зміцнить лідерство країни в Латинській Америці та стимулюватиме місцевий бізнес. Паралельно Google бере участь у будівництві підводного кабелю Humboldt між Чилі та Австралією.
  • Підтримка регіону: президент Панами Хосе Рауль Муліно наголосив, що проєкт підтримує національну ініціативу Digital Hub, а президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер відзначив важливість співпраці для цифрової інтеграції країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Google загрожує гігантський позов на $6,7 млрд через звинувачення у зловживанні домінуючим становищем. Компанія постане перед судом у Британії в рамках колективного позову щодо порушення антимонопольного законодавства.

Автор:
Максим Кольц

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