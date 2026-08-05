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Google загрожує гігантський позов на $6,7 млрд: у чому звинувачують техногіганта

Google
Google постане перед судом у Британії / Depositphotos

Компанія Google, що належить Alphabet Inc., постане перед судом у рамках масштабного колективного позову щодо ймовірного зловживання своїм домінуючим становищем. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Антимонопольний апеляційний трибунал з питань конкуренції задовольнив позов, поданий від імені сотень тисяч британських компаній, та відхилив спробу технологічного гіганта заблокувати судовий розгляд.

Суть звинувачень проти технологічного гіганта

У позові стверджується, що Google тривалий час стягував із компаній завищені ціни за розміщення онлайн-реклами. Крім того, позивачі вказують на систематичне зловживання домінуванням у сфері мобільних операційних систем, розповсюдження мобільних додатків та пошукової реклами на ринку Великої Британії.

Судді постановили, що подані матеріали повністю відповідають вимогам для початку колективного розгляду. Згідно з рішенням трибуналу, усі британські підприємства, які відповідають визначеним критеріям, будуть включені до складу позивачів автоматично, якщо вони письмово не відмовляться від участі в процесі.

Юридична команда науковця з питань конкурентного права Ора Брука, який виступає офіційним представником групи, підрахувала масштаб справи. Позов охоплює близько 880 тисяч британських фірм, а сукупна сума вимог щодо відшкодування завданих збитків сягає 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 6,7 мільярда доларів).

Ухвалене рішення дає зелене світло розгляду справи по суті, однак наразі воно не означає автоматичного визнання провини Google у порушенні законодавства. Представники компанії поки що утрималися від офіційних коментарів щодо рішення суду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google має виплатити майже $2 мільярди компанії Klarna за рішенням шведського суду. Патентний та ринковий суд Стокгольма ухвалив рішення у масштабній антимонопольній справі та зобов'язав компанію виплатити компенсацію сервісу порівняння цін PriceRunner.

Автор:
Тетяна Бесараб

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