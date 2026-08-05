Імпорт бензину з Білорусі до РФ зріс у 25 разів на тлі внутрішнього дефіциту

У липні постачання бензину та дизельного пального з Білорусі до Росії досягли нового місячного рекорду. РФ нарощує імпорт для покриття внутрішнього дефіциту, що виник через аварійні зупинки російських нафтопереробних заводів (НПЗ) після систематичних атак українських безпілотників.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

За даними джерел галузі, на початку липня виробництво бензину в Росії впало до рівня, що відповідає лише близько 65% від середнього сезонного споживання. Випуск дизельного пального знизився практично до рівня внутрішнього попиту.

На тлі стрибка оптових і роздрібних цін уряд РФ запровадив заборону на експорт дизелю, зберігши винятки лише для міжурядових угод та раніше укладених контрактів. Схожі обмеження вже діяли для бензину та авіакеросину.

Динаміка імпорту пального в липні та за сім місяців року

Постачання пального з Білорусі забезпечують два місцеві НПЗ загальною потужністю 24 млн тонн на рік (480 тис. барелів на добу), які переробляють російську нафту.

Обсяги постачань за даними залізничних перевезень:

Бензин у липні: зріс на 13% порівняно з червнем — до 212 тис. метричних тонн;

Дизельне пальне у липні: обсяги подвоїлися і досягли 162 тис. тонн;

Авіагаз у липні: постачання скоротилися до 13,1 тис. тонн (проти 16 тис. тонн у червні);

Загальні підсумки (січень – липень): відвантаження бензину з Білорусі до РФ зросли у 25 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року (майже до 665 тис. тонн), а дизелю — майже у сім разів (до 418 тис. тонн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія у 20 разів збільшила імпорт білоруського бензину за підсумками першого півріччя, намагаючись подолати паливну кризу, яка охопила регіони від Далекого Сходу до Калінінграда.