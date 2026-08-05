Comfy змінила режим роботи складів задля безпеки

Мережа ритейлера Comfy диверсифікувала складську інфраструктуру по регіонах та оптимізувала режим роботи розподільчих центрів. Основне системне рішення полягає у мінімізації присутності товарів на центральному розподільчому центрі (РЦ).

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на коментар заступника генерального директора з дистрибуції та логістики Comfy Олега Фещенка агентству "Інтерфакс-Україна".

Наразі розподільчий центр ритейлера працює переважно у режимі кросдок-платформи: приймає та відразу відправляє товари до магазинів мережі без їх тривалого зберігання у приміщеннях РЦ. Також компанія зменшила кількість змін і чисельність персоналу на складах, аби вберегти людей.

Ризики локального дефіциту та витрати на логістику

У компанії констатують можливість виникнення локального дефіциту окремих позицій, оскільки внаслідок ворожих атак уже були пошкоджені або знищені склади деяких виробників та дистрибуторів. Наразі ритейлер шукає альтернативні можливості для утримання необхідного асортименту.

Через розподіл товарів по понад сотні місць зберігання Comfy зазнає додаткових витрат на логістику та страхування інфраструктури, що також дещо погіршує оборотність запасів. Проте в компанії наголошують, що такі інвестиції повністю виправдані рівнем безпекових ризиків, а сам комплекс витрат не позначається на кінцевих цінах для покупців.

Фінансові показники та мережа Comfy

Станом на серпень 2026 року мережа Comfy налічує 115 магазинів у 56 містах України, а до кінця року заплановано відкриття ще двох точок.

Ключові показники діяльності ритейлера:

Виторг за 2025 рік: 55,8 млрд грн (на 17% більше, ніж у 2024 році);

Сплачені податки: 2,3 млрд грн податків і зборів до державного бюджету за минулий рік;

Структура власності: власником ТОВ "Комфі Трейд" є Comfy Holdings Limited (Кіпр), кінцеві бенефіціари — Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки в ніч проти 5 серпня було повністю знищено логістичний комплекс із продукцією бренду PUMA, через що в Україні очікується дефіцит товарів компанії.

Також трьома балістичними ракетами повністю знищено складський комплекс Rozetka у Броварах Київської області. Збитки компанії обчислюються мільярдами гривень.

Крім того, російська атака знищила склад Intertop і Pandora у селі Чайки під Києвом. Об'єкт забезпечував товарами магазини Intertop, Pandora, Samsung Experience Store та інші бізнеси MTI Group.

Разом із цим на Київщині через обстріл повністю згорів склад Liqui Moly — офіційного постачальника моторних олив, мастильних матеріалів та автохімії на український ринок.