Водії Toyota в Україні можуть залишитися без запчастин: РФ знищила склад компанії

У ніч проти 5 серпня внаслідок чергового обстрілу було повністю втрачено склад запасних частин та супутніх товарів ПІІ “Тойота-Україна”.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

"Ми вдячні нашим працівникам, партнерам та всім службам, які оперативно долучилися до реагування на подію. Наша команда вже реалізує комплекс заходів для відновлення логістичних процесів та забезпечення стабільного постачання продукції до дилерської мережі Toyota в Україні", — зазначають у компанії.

У ритейлера наголосили, що для мінімізації впливу інциденту на клієнтів вже задіяно альтернативні логістичні рішення.

Втім, автовласників попереджають про можливі тимчасові затримки в постачанні окремих категорій товарів.

"У зв'язку з цим можливі тимчасові затримки з постачанням окремих запасних частин, аксесуарів, мастильних матеріалів та інших товарів. Дякуємо за ваше розуміння, підтримку та довіру. Ми продовжуємо працювати, щоб повернутися до звичного режиму роботи", — підкреслили в компанії.

Toyota в Україні

У 2025 році Toyota в Україні утримував позиції одного з ключових гравців ринку. Зокрема, у серпні бренд очолив рейтинг найпопулярніших автомобільних марок, коли українці придбали близько 6,8 тисяч авто, віддавши перевагу саме Toyota.

Втім, конкуренція поступово посилюється. У вересні 2025 року китайський виробник BYD обійшов Toyota за кількістю продажів, опустивши її на другу сходинку рейтингу.

Попри це, за підсумками першої половини 2025 року Toyota залишалася в трійці лідерів українського авторинку разом із Volkswagen та Renault, зберігаючи стабільний попит серед покупців.

Наслідки російської атаки 5 серпня

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". За останніми даними компанії, загинули шестеро працівників, кількість постраждалих уточнюється.

Також сьогодні російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

Російський обстріл знищив також два ключові логістичні комплекси “Епіцентру” - у Києві та Калинівці. Один із комплексів згорів повністю, а на іншому було зруйновано виробничі потужності.

Окрім цього внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" у Києві. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Компанія пообіцяла повністю компенсувати оголошену вартість пошкоджених відправлень.