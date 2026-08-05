Водители Toyota в Украине могут остаться без запчастей: РФ уничтожила склад компании

В ночь на 5 августа в результате очередного обстрела был полностью потерян склад запасных частей и сопутствующих товаров ПИИ "Тойота-Украина".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

"Мы благодарны нашим работникам, партнерам и всем службам, оперативно приобщившимся к реагированию на событие. Наша команда уже реализует комплекс мер по восстановлению логистических процессов и обеспечению стабильной поставки продукции в дилерскую сеть Toyota в Украине", — отмечают в компании.

У ритейлера подчеркнули, что для минимизации влияния инцидента на клиентов уже задействованы альтернативные логистические решения.

Впрочем, автовладельцев предупреждают о возможных временных задержках в поставках отдельных категорий товаров.

"В связи с этим возможны временные задержки с поставкой отдельных запасных частей, аксессуаров, смазочных материалов и других товаров. Спасибо за ваше понимание, поддержку и доверие. Мы продолжаем работать, чтобы вернуться в привычный режим работы", - подчеркнули в компании.

Toyota в Украине

В 2025 году Toyota в Украине удерживал позиции одного из ключевых игроков рынка. В частности, в августе бренд возглавил рейтинг самых популярных автомобильных марок, когда украинцы приобрели около 6,8 тысячи авто, отдав предпочтение именно Toyota.

Впрочем, конкуренция постепенно усиливается. В сентябре 2025 года китайский производитель BYD обошел Toyota по количеству продаж, опустив ее на вторую строчку рейтинга.

Несмотря на это, по итогам первой половины 2025 года, Toyota оставалась в тройке лидеров украинского авторынка вместе с Volkswagen и Renault, сохраняя стабильный спрос среди покупателей.

Последствия российской атаки 5 августа

Напомним, в результате российских обстрелов 5 августа возникли пожара на двух распределительных центрах "Сільпо". По последним данным компании, погибли шесть работников, количество пострадавших уточняется.

Также сегодня российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах. Объект не подлежит восстановлению.

Российский обстрел уничтожил также два ключевые логистические комплексы "Эпицентра" – в Киеве и Калиновке. Один из комплексов сгорел полностью, а на другом были разрушены производственные мощности.

Кроме этого в результате массированной российской атаки было уничтожено сортировочный центр "Новой почты" в Киеве. Погибли три человека, еще восемь получили ранения. Компания пообещала полностью компенсировать объявленную стоимость поврежденных отправлений.