Удары по НПЗ стоили бюджету России 1,2 триллиона рублей

Правительство России четвертый месяц подряд выплачивает сотни миллиардов рублей субсидий нефтяным компаниям, чьи НПЗ останавливаются из-за атак беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

В июле федеральная казна перечислила нефтяникам 192,8 млрд. рублей в рамках демпферного механизма и через обратный акциз. Совокупно за апрель-июль выплаты достигли 1,221 трлн рублей – это сопоставимо с годовым бюджетом всей Московской области.

Главные последствия ударов по российской нефтепереработке:

Масштаб повреждений: в июле под удары БПЛА попали по меньшей мере 18 крупных НПЗ, а как минимум 8 из них останавливали производство (в том числе Омский, Рязанский НПЗ и "Нижегороднефтеоргсинтез").

Простой мощностей: на конец июля 7 заводов полностью остановили работу (включая "Кинеф"), а еще 11 НПЗ работали всего на 30-70% мощности.

Исторический минимум: объемы нефтепереработки в РФ упали до 3,6 млн баррелей в сутки – это самый низкий показатель с 2002 года.

Импорт горючего: демпферные выплаты распространили и на импортеров бензина — бюджет РФ вынужден субсидировать закупки горючего из Беларуси, Индии и Марокко.

В июне казна РФ получила 584,6 млрд рублей налога на добычу полезных ископаемых по нефти, однако каждый третий рубль пришлось вернуть нефтяникам. Из-за этих расходов дефицит бюджета РФ за первое полугодие достиг 5,7 трлн рублей, а к концу года может возрасти до 7 трлн.

Напомним, в июле Украина сохранила высокий темп атак на российскую нефтегазовую инфраструктуру, нанеся по меньшей мере 30 ударов по НПЗ, танкерам и трубопроводам врага.