Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,04

EUR

51,54

--0,11

Наличный курс:

USD

44,76

44,65

EUR

51,64

51,45

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Удары по НПЗ стоили бюджету России 1,2 триллиона рублей

удар по НПЗ
Удары по НПЗ стоили бюджету России 1,2 триллиона рублей / Генштаб ВСУ

Правительство России четвертый месяц подряд выплачивает сотни миллиардов рублей субсидий нефтяным компаниям, чьи НПЗ останавливаются из-за атак беспилотников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

В июле федеральная казна перечислила нефтяникам 192,8 млрд. рублей в рамках демпферного механизма и через обратный акциз. Совокупно за апрель-июль выплаты достигли 1,221 трлн рублей – это сопоставимо с годовым бюджетом всей Московской области.

Главные последствия ударов по российской нефтепереработке:

  • Масштаб повреждений: в июле под удары БПЛА попали по меньшей мере 18 крупных НПЗ, а как минимум 8 из них останавливали производство (в том числе Омский, Рязанский НПЗ и "Нижегороднефтеоргсинтез").
  • Простой мощностей: на конец июля 7 заводов полностью остановили работу (включая "Кинеф"), а еще 11 НПЗ работали всего на 30-70% мощности.
  • Исторический минимум: объемы нефтепереработки в РФ упали до 3,6 млн баррелей в сутки – это самый низкий показатель с 2002 года.
  • Импорт горючего: демпферные выплаты распространили и на импортеров бензина — бюджет РФ вынужден субсидировать закупки горючего из Беларуси, Индии и Марокко.

В июне казна РФ получила 584,6 млрд рублей налога на добычу полезных ископаемых по нефти, однако каждый третий рубль пришлось вернуть нефтяникам. Из-за этих расходов дефицит бюджета РФ за первое полугодие достиг 5,7 трлн рублей, а к концу года может возрасти до 7 трлн.

Напомним, в июле Украина сохранила высокий темп атак на российскую нефтегазовую инфраструктуру, нанеся по меньшей мере 30 ударов по НПЗ, танкерам и трубопроводам врага.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности