Российский обстрел уничтожил крупнейший распределительный комплекс Rozetka

Российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах. Объект не подлежит восстановлению.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила совладелица Ирина Чечоткина.

В день 21-летия Rozetka потеряла главный состав

"Сегодня я должна была опубликовать пост о том, что Rozetka исполнился 21 год. Поблагодарить наших клиентов, партнеров, команду за этот долгий путь, который мы прошли вместе. Ночью я смотрела, как после удара трех баллистических ракет горит дело всей моей жизни", - написала она.

По ее словам, состав, открытый в начале 2017 года, был самым большим и автоматизированным логистическим комплексом Rozetka. На нем каждый день обрабатывали более 100 тысяч заказов. В результате атаки объект полностью разрушен и не подлежит восстановлению.

Она добавила, что, несмотря на масштабные разрушения, главным стало то, что работники не пострадали. Компания продолжает работать и выполнять свои обязательства перед клиентами.

" Что я чувствовала ночью? Разорение и боль. Большое облегчение, потому что к счастью, на этот раз люди не пострадали" , - подчеркнула она.

В компании поблагодарили клиентов, партнеров и всех, кто поддерживает Rozetka после российской атаки.

О Rozetka

Rozetka — одна из самых масштабных e-commerce компаний Украины, основанная в 2005 году Ириной и Владиславом Чечоткиными. В 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.

В 2019 году компания сделала еще один шаг к созданию собственной экосистемы, запустив платежный сервис RozetkaPay, позволяющий пользователям быстро оплачивать покупки онлайн, а бизнесу принимать платежи непосредственно внутри платформы.

Согласно информации, опубликованной на сайте онлайн-ритейлера, Rozetka имеет более 540 магазинов в более чем 165 городах Украины. Число работников превышает 5000.

Компания получила 38,9 млн грн ущерба в 2025 году, а ее доход почти не изменился – 30 млрд грн (+1% за год).

Об атаках на Rozetka

Накануне, 1 августа, российские войска атаковали складские помещения Rozetka в Броварах. В результате удара погиб 61-летний работник компании, еще семь человек получили ранения.

На следующую ночь, против 2 августа, оккупанты снова нанесли удар по составу Rozetka. В этот раз обошлось без пострадавших среди работников.

Добавим, 15 июня ночью в результате очередной ракетной российской атаки было уничтожено одно из отделений компании Rozetka в Киеве.