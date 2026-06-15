Внаслідок російської атаки знищено відділення Rozetka в Києві

15 червня вночі внаслідок чергової ракетної російської атаки було знищено одне з відділень компанії Rozetka у Києві.

Як пише Delo.ua, про це повідомила власниця Rozetka Ірина Чечоткіна.

За її словами, люди не постраждали.

Чечоткіна подякувала всім, хто був поруч цієї ночі: колегам, рятувальникам, сусідам.

Вона нагадала, що внаслідок атаки постраждали житлові будинки, Києво-Печерська лавра.

Також було знищено найбільший інноваційний термінал логістичної компанії “Нова пошта” у Києві.

Про Rozetka

Rozetka — одна з наймасштабніших e-commerce компаній України, яка була заснована у 2005 році Іриною та Владиславом Чечоткіними. У 2015 -му співвласником Rozetka став фонд Horizon Capital.

Сьогодні на Rozetka представлені мільйони товарів у різних категоріях. Замовлення доставляють по всій Україні завдяки власній логістиці та мережі пунктів видачі. Платформа стала однією з ключових для української електронної торгівлі.

У 2019 році компанія зробила ще один крок до створення власної екосистеми, запустивши платіжний сервіс RozetkaPay, який дозволяє користувачам швидко оплачувати покупки онлайн, а бізнесу — приймати платежі безпосередньо всередині платформи.

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті онлайн-ритейлера, Rozetka має понад 540 магазинів у більш як 165 містах України. Кількість працівників перевищує 5000.

Компанія отримала 38,9 млн грн збитку у 2025 році, а її дохід майже не змінився — 30 млрд грн (+1% за рік).