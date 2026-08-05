Знищено склад Intertop і Pandora під Києвом: що відомо

У ніч проти 5 серпня російська атака знищила у селі Чайки під Києвом логістичний комплекс, який забезпечував товарами магазини Intertop, Pandora, Samsung Experience Store та інші бізнеси MTI Group. Загиблих і постраждалих немає, однак компанія повідомляє про значні руйнування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на реліз MTI Group.

Знищений автоматизований комплекс Denka Logistics був основним логістичним вузлом групи. Звідси щодня відправляли тисячі одиниць взуття, одягу, гаджетів і техніки до магазинів та безпосередньо клієнтам.

Комплекс працював із 2009 року. У компанії не назвали вартість знищеного майна й товарних запасів та не уточнили, як атака вплине на строки постачання.

MTI Group наразі оцінює наслідки руйнувань і перебудовує логістичні процеси.

До групи входять вісім бізнесів у сферах роздрібної торгівлі, інформаційних технологій, кібербезпеки, сервісу та логістики. Серед них Intertop, Amadeo, яка є офіційним дистриб’ютором Pandora в Україні, Protoria, що управляє мережею Samsung Experience Store, а також MTI, Octopus Cyber Services, MTI-Сервіс, Техногард і Denka Logistics.

В Україні група управляє 238 магазинами та має 2700 працівників. Загальна площа її складських приміщень до атаки становила 28,4 тис. кв. м.

Наслідки російської атаки

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". За останніми даними компанії, загинули шестеро працівників, кількість постраждалих уточнюється.

Також сьогодні російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

Російський обстріл знищив також два ключові логістичні комплекси “Епіцентру” - у Києві та Калинівці. Один із комплексів згорів повністю, а на іншому було зруйновано виробничі потужності.

Окрім цього внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" у Києві. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Компанія пообіцяла повністю компенсувати оголошену вартість пошкоджених відправлень.