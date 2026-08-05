В Україні очікується дефіцит товарів PUMA: РФ повністю знищила склад бренду

У ніч проти 5 серпня внаслідок ворожої атаки було повністю знищено логістичний комплекс із продукцією бренду PUMA.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

"Унаслідок російської балістичної атаки в ніч проти 5 серпня було повністю знищено логістичний комплекс із товарами PUMA. На щастя, наша команда не постраждала", — зазначається в офіційній заяві.

У компанії попередили про можливі збої в постачанні та обмежену наявність продукції на українському ринку в найближчий період.

"У найближчі тижні та, ймовірно, місяці в Україні може спостерігатися дефіцит окремих товарів PUMA. Ми вже працюємо над відновленням поставок і докладаємо максимум зусиль, щоб якнайшвидше забезпечити наявність асортименту", — додали у ритейлера.

Наслідки російської атаки 5 серпня

Нагадаємо, унаслідок російського обстрілу 5 серпня виникли пожежі на двох розподільчих центрах "Сільпо". За останніми даними компанії, загинули шестеро працівників, кількість постраждалих уточнюється.

Також сьогодні російська атака трьома балістичними ракетами знищила розподільчий складський комплекс Rozetka у Броварах. Об’єкт не підлягає відновленню.

Російський обстріл знищив також два ключові логістичні комплекси “Епіцентру” - у Києві та Калинівці. Один із комплексів згорів повністю, а на іншому було зруйновано виробничі потужності.

Окрім цього внаслідок масованої російської атаки було знищено сортувальний центр "Нової пошти" у Києві. Загинули троє людей, ще восьмеро отримали поранення. Компанія пообіцяла повністю компенсувати оголошену вартість пошкоджених відправлень.