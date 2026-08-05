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В Украине ожидается дефицит товаров PUMA: РФ полностью уничтожила состав бренда

РФ уничтожила состав PUMA
РФ уничтожила состав PUMA / Depositphotos

В ночь на 5 августа в результате вражеской атаки был полностью уничтожен логистический комплекс с продукцией бренда PUMA.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

"В результате российской баллистической атаки в ночь на 5 августа был полностью уничтожен логистический комплекс с товарами PUMA. К счастью, наша команда не пострадала", — отмечается в официальном заявлении.

В компании предупредили о возможных сбоях в снабжении и ограниченном наличии продукции на украинском рынке в ближайший период.

"В ближайшие недели и, вероятно, месяцы в Украине может наблюдаться дефицит отдельных товаров PUMA. Мы уже работаем над возобновлением поставок и прилагаем максимум усилий, чтобы как можно быстрее обеспечить наличие ассортимента", - добавили у ритейлера.

Фото 2 — В Украине ожидается дефицит товаров PUMA: РФ полностью уничтожила состав бренда

Последствия российской атаки 5 августа

Напомним, в результате российских обстрелов 5 августа возникли пожара на двух распределительных центрах "Сільпо". По последним данным компании, погибли шесть работников, количество пострадавших уточняется.

Также сегодня российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах. Объект не подлежит восстановлению.

Российский обстрел уничтожил также два ключевые логистические комплексы "Эпицентра" – в Киеве и Калиновке. Один из комплексов сгорел полностью, а на другом были разрушены производственные мощности.

Кроме этого в результате массированной российской атаки было уничтожено   сортировочный центр "Новой почты" в Киеве. Погибли три человека, еще восемь получили ранения. Компания пообещала полностью компенсировать объявленную стоимость поврежденных отправлений.

Автор:
Татьяна Бессараб

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