Росіяни масово шукають "міні-НПЗ" через дефіцит пального

Паливна криза в Росії, спричинена серією системних ударів по місцевих нафтопереробних заводах, спровокувала аномальний попит на обладнання для кустарного виробництва пального.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

З травня по липень кількість пошукових запитів за словами "міні НПЗ" у російському сегменті інтернету зросла на 6900% (майже у 70 разів).

Якщо у травні фіксували лише 781 такий запит, то у липні показник сягнув 54 561. Водночас інтерес до купівлі відповідних установок ("купити міні НПЗ") зріс у 230 разів — із 60 запитів у травні до 13 875 у липні.

На майданчиках оголошень вартість "міні-НПЗ" потужністю від 5 до 20 тонн на добу стартує від 8 млн рублів. Найдорожчі об'єкти потужністю до 100 тисяч тонн на рік пропонують за 475 млн рублів.

Проблеми сировини та якості

Фахівці та галузеві експерти виділяють кілька критичних факторів, які роблять масове використання "заводів-самоварів" неефективним:

Низька якість: більшість подібних об'єктів нездатні випускати товарне пальне. На виході отримують прямогонні бензинові та дизельні фракції чи мазут, які підходять лише для двигунів середини минулого століття.

Логістика та сировина: підключити дрібні установки до суцільної системи магістральних нафтопроводів технічно неможливо, що робить постачання сировини складним та дорогим.

Собівартість: через високі регуляторні, екологічні та пожежні ризики собівартість переробки на таких потужностях є запредельно високою.

Більшість із сотень функціонуючих у РФ дрібних підприємств працюють поза легальним правовим полем і не зареєстровані в офіційному реєстрі Міненерго РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін наказав будувати в Росії "міні-НПЗ", щоб подолати дефіцит палива, підтримавши концепцію створення мережі дрібних переробних об'єктів для насичення внутрішнього ринку.